Testbericht: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Wenn man vor einigen Jahren gesagt hätte, dass die Fire Emblem-Reihe insgesamt drei Ableger auf dem Nintendo 3DS spendiert bekommen würde, so hätten viele einem wohl einen ungläubigen Blick zugeworfen. Mit Fire Emblem: Awakening verschaffte Intelligent Systems im Jahr 2013 der Strategie-Reihe neuen Ruhm. 2016 folgte das gefeierte Fire Emblem Fates und nun kommt nur ein Jahr darauf mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia der nächste Ableger der Reihe auf den Nintendo 3DS. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein komplett neues Spiel der Reihe. Echoes ist ein zeitgemäßes Remake des zweiten Serienteiles, der niemals außerhalb von Japan erschienen ist. Dadurch kehrt das Spiel auch zu den Wurzeln der Reihe zurück, ohne neue Ideen aus den Augen zu verlieren. Ob dieser Mix letztlich auch in Spielspaß resultiert, haben wir für euch herausgefunden.

Fire Emblem Echoes: Zurück zu den Wurzeln

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia stellt das Remake des zweiten Serienteils Fire Emblem Gaiden dar, der 1992 für das NES erschienen ist. Dadurch besinnt sich der Titel auf alte Stärken der Reihe und stellt die klassische rundenbasierte Strategie in den Vordergrund. Neuerungen aktueller Serienableger wie das Verbinden einzelner Einheiten auf einem Schlachtfeld, Liebeleien unter den Helden oder das Erstellen eines eigenen Charakters fallen somit weg. Dadurch fühlt sich Shadows of Valentia gameplaytechnisch angenehm anders wie das letztjährig erschienene Fire Emblem Fates an. Ebenso können wir uns mit dem Protagonisten-Gespann bestehend aus Alm und Celica deutlich besser identifizieren, da um sie herum eine packende Story gesponnen wird, die zum Weiterspielen motiviert.

Das Spiel beginnt mit einer Rückblende, in der ihr die beiden Helden Celica und Alm kennenlernt. Die beiden wuchsen als Kinder in einem beschaulichen Dorf wie Geschwister auf, bis ein Schicksalschlag die beiden entzweite und Celica das Dorf verlassen musste. Jahre später setzt der Titel wieder ein und wir schlüpfen in die Haut von Alm, der nun ein gereifter junger Mann ist und sich dazu entscheidet in den Krieg zu ziehen, der seine Heimat mehr und mehr bedroht. So begleiten wir zunächst Alm auf seinem Weg, um später dann auch zu erfahren was aus Celica nach all den Jahren geworden ist. Folglich erlebt ihr parallel die Schicksale der beiden Helden, die sich ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder vereinen. Doch zu viel wollen wir von der wirklich interessanten Geschichte nicht verraten.

Das Gameplay: Altes und Neues

In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bewegen wir uns über eine Übersichtskarte von einer Schlacht zur nächsten. Trefft ihr auf Gegner, beginnt eine

Schlacht innerhalb eines begrenzten Areals, in dem ihr eure Truppen rundenbasiert hin- und herbewegen könnt. Das Geschehen wird dabei wie gewohnt aus der Top-Down-Ansicht präsentiert, während die einzelnen Kämpfe in einer ansehnlichen 3D-Ansicht vonstatten gehen. Bei den Schlachten ist es natürlich euer Ziel die gegnerischen Einheiten auszulöschen, um als Sieger hervorzugehen.

So ziehen wir Zug-um-Zug und greifen unsere Feinde an. Dabei setzt der Titel bei den Kämpfen jedoch nicht auf das aus den letzten Serienablegern bekannte Waffendreieck, welches die Stärke eurer Angriffe beeinflusst. So fügen eure Waffen unabhängig von ihrer Art (Lanze, Schwert, Axt oder auch Pfeil und Bogen) den Schaden gemäß eurer Charakterattribute zu, sodass ein Umdenken stattfinden muss. Dadurch wird es wichtiger für euch auf eure Umgebung zu achten. Während euch Bäume und Sträucher Schutz verleihen, können kleine Hügel für Bogenschützen ein Segen sein und deren Angriffe verstärken.

Gewonnene Kämpfe und Schlachten belohnen eure Helden mit Erfahrungspunkten die zu Levelaufstiegen führen, die wiederum einzelne Attribute eures Helden verbessern. Ganz neu in Fire Emblem Echoes sind die Dungeons. Hier bewegt ihr euren Helden

direkt durch eine dreidimensionale Umgebung und erkundet düstere, zumeist schlauchartige Höhlen. Auch hier könnt ihr auf Gegner treffen, sodass eine Schlacht ausgelöst wird. Euer Erkundungssinn wird in den Dungeons durch wertvolle Items belohnt, die eure Mühen mehr als entschädigen. Zudem entdeckt ihr in den Dungeons besondere Quellen, die dazu dienen eure Charaktere beziehungsweise deren Attribute zu verbessern oder Charakterklassen zu ändern. Aber auch Abseits der sehr nützlichen Belohnungen, stellen die Dungeons einen gelungenen Kontrast zu den bekannten Schlachten dar und lockern das Spiel schön auf.

Die zweite größere Neuerung betrifft die Orte, die unsere Helden besuchen können. Hier ist es möglich wie in einem Point-and-Click-Adventure mit anderen Charakteren zu interagieren, nach versteckten Items zu suchen und kleinere Nebenaufgaben anzunehmen. Meist bestehen die Nebenquests zwar nur aus einfachen Aufgaben wie „Bringe Objekt X zu Person Y“, eine schöne Erweiterung des Gameplays ergibt sich aber dennoch.

Dreh die Zeit zurück!

Die Fire Emblem-Reihe war schon immer eine sehr fordernde Spielreihe. Dies ändert sich auch mit Shadows of Valentia nicht. Dennoch haben die Entwickler Zusatzoptionen und einen Anfänger-Modus integriert, um Neulingen den Einstieg zu erleichtern. Spielt ihr beispielsweise im besagten Anfänger-Modus fällt der dauerhafte Tod eurer Einheiten weg. Verliert ihr während einer Schlacht einen Mitstreiter, so wird dieser nach dem erfolgreichen Bestehen wiederbelebt. Ebenso könnt ihr nun Fehler auf dem Schlachtfeld dank „Milas Zeitenrad“ zurückdrehen. Dadurch ist es möglich falsche Entscheidungen ungeschehen zu machen und eure Taktik nachträglich abzuändern.

Technisch weiß Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia durchaus zu gefallen. Der Titel ähnelt seinen beiden 3DS-Brüdern und punktet vor allem mit schön anzusehenden Kämpfen und einem gelungenen 3D-Tiefeneffekt. Auch die animierten Zwischensequenzen können sich sehen lassen. Viele Dialoge sind zudem auf englisch vertont wurden und geben den Charakteren noch mehr Wiedererkennungswert.

Neben der überaus umfangreichen Story die euch gut und gern 25 Stunden an den Handheld fesseln kann, bietet Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia auch Zusatzinhalte. Selbige könnt ihr über einen Season-Pass erwerben, um auch nach dem erfolgreichen Bestehen der Kampagne für Nachschub an der SRPG-Front zu sorgen.

Fazit:

Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia liefern Nintendo und Intelligent Systems einen klassischen Fire Emblem-Ableger im frischen Gewand ab. Durch die Besinnung auf die Wurzeln der Reihe in Form der taktischen Schlachten, müssen Kenner von Awakening und Fates umdenken und werden spielerisch gefordert. Dennoch kann das Remake mit sehr guten neuen Ideen punkten. Vor allem das Erkunden der Dungeons hat mir im Test sehr gut gefallen. Die Interaktion mit anderen NPC’s innerhalb der Städte und Dörfer ist in Ansätzen auch gelungen, jedoch fallen hier die wenig abwechslungsreichen Nebenaufgaben negativ auf. Fans von Fire Emblem können getrost zugreifen und auch Neueinsteiger erhalten dank Anfänger-Modus und Spielhilfen die Möglichkeit eine fesselnde Spielreihe kennenzulernen.

