Testbericht: Fairune 2

Es gibt Spiele, die beinhalten komplexe Kampf- und Skillsysteme, gigantische Welten voller Charaktere, Quests und Geheimnisse, vielen einschneidenden Spielerentscheidungen und hunderten Stunden Spielzeit.

Und es gibt Fairune 2.

Dunkle Vorzeichen

Sollte ich meine wenigen Spielstunden mit Fairune 2 in einem Wort zusammenfassen, liefe es wohl auf „Minimalismus“ hinaus. Von allem ist nur gerade so viel vorhanden, wie es nötig ist, um Spaß zu haben. Das überrascht kaum, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Entwicklern um die Köpfe hinter dem Quasi-Tower-Defense-TitelWitch & Hero handelt (das Spiel, das ihr gekauft habt, weil es im eShop mal nur einen Euro gekostet hat und dann gefrustet wart, dass es auch nicht mehr als einen Euro wert war). Circle Entertainment scheinen sich das Entertainment im Kleinstformat auf die Fahne geschrieben zu haben und so ist auch Fairune 2 eine relativ überschaubare Angelegenheit.

Da ich den direkten Vorgänger nicht kannte, war ich mit meinen Erwartungen zunächst sehr zurückhaltend und erwartete bereits eine Enttäuschung. So hat es mich dann doch positiv überrascht, dass hier ehrlich versucht wurde, ein spaßiges Gesamtpaket auf die Beine zu stellen. Man läuft durch eine putzige Fantasywelt im 16-Bit-SNES-Stil, sammelt Items und löst überwiegend sehr simple Puzzles (setze Gegenstand A an Ort B ein). Dabei verläuft man sich gelegentlich mal, da es nichts gibt, was den Spieler an die Hand nimmt (eigentlich sehr löblich). Aber meist geht es schnurstracks voran. Hier mal ein kurzes Gespräch mit einem der wenigen NPCs, danach wieder laufen, sammeln und sowas wie kämpfen. Dass das sehr überschaubar klingt, hat damit zu tun, dass es sehr überschaubar ist.

Eine Fülle an Kleinigkeiten

Man muss fairerweise sagen, dass Fairune 2 sehr viel Content in seinen überschaubaren Umfang und seine simplen Mechaniken stopft. Damit erzielt es einen bizarren Kontrast zwischen etwas, das sogar noch weit unter den sprichwörtlichen mundgerechten Häppchen liegt und einem Flow der Einfachheit, der es perfekt für die kurze Partie zwischendurch macht. Man will es instinktiv als Ramschtitel ohne Tiefgang abtun, aber es macht in kurzen Schüben tatsächlich und wahrhaftig Spaß. Vielleicht ist es seit dem originalen Game Boy eines der ersten Spiele, das den schönen Begriff „Hosentaschenformat“ korrekt anwendet.

Neben dem Verfolgen der flachen, aber sympathischen Hauptgeschichte gibt es noch einen Monster-Almanach zu vervollständigen sowie das Item-Menü zu füllen (was länger dauert, als man zunächst glaubt). Im Endeffekt also wieder Sammeln bis zum Abwinken. Aber durch den nonlinearen Spielaufbau lohnt es sich durchaus, immer mal wieder einen Blick in bereits besuchte Gegenden zu werfen und zu überprüfen, ob vormals unerreichbare Gebiete dank neu hinzugewonnener Fähigkeiten mittlerweile nicht mehr ganz so unerreichbar sind. Dank gut platzierter Schnellreise-Optionen alles kein Problem.

Der Krampf mit dem Kampf

Wenn ich mich auf ein tatsächliches Manko stürzen müsste, wäre es vermutlich das Kampfsystem, oder vielmehr die Abwesenheit eines solchen. Kämpfe werden bestritten, indem man mit dem Gegner kollidiert. Der tritt dann ab und man erleidet, sofern es kein allzu schwacher Gegner ist, eine gewisse Menge Schaden. Da man aber nie weiß, ob ein Gegner sehr stark oder noch eher schwach ist (das Spiel zeigt im Pausenmenü jeweils nur den derzeit für EXP-Grinding am besten geeigneten Monstertyp an), kann das schnell zu unschönen Bildschirmtoden führen.

Dadurch fungieren Kampfsituationen hauptsächlich als halbherzige Beef Gates und um sich auf die „Bosse“ vorzubereiten, reicht es völlig aus, vom nächstbesten Speicherpunkt aus in ein paar Monster reinzurennen, dann zum Heilen wieder zurückzulaufen und so weiter und so fort. Meist erledigt man das zwar nebenbei, während man ein neues Gebiet erkunde, dennoch ist es schade, dass hier die Spielzeit künstlich gestreckt wird. Denn gerade bei einem so kurzen Titel fällt das besonders auf. Monster unter dem eigenen Level geben keine EXP mehr, nur noch Gold, weshalb es keinen Grund gibt, mehr als unbedingt nötig in sie zu bumpen. Das ist aber halb so wild, da die Stärke des Spiels ohnehin bei Präsentation und Erkundung liegt. Und da macht es verdammt viel richtig.

Fazit:

Fairune 2 ist ein Handheld-Zelda auf Mini-Format zusammengeschrumpft, irgendwie eine Null-Kalorien-Version von Oracle of Seasons oder Mystic Quest. Es ist etwa so lang wie dieser Testbericht, macht aber abgesehen vom langweiligen Durch-Gegner-Rennen für Level Ups nichts essenziell falsch. Bei weitem kein Must-Have, aber für den extrem niedrigen Preis und die unterhaltsamen Stunden, die es beschert, durchaus einen Blick wert. Und das Potential ist allemal da: Ein Sequel mit einem Echtzeit-Kampfsystem und etwas mehr Content hätte durchaus das Zeug zum Überraschungshit.



Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!