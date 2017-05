Testbericht: Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs

Freunde von Rollenspielen können sich über einen Mangel an hochkarätigen Genrevertretern auf dem Nintendo 3DS sicherlich nicht beklagen. Neben prominenten Namen wie der Pokémon-Reihe, Final Fantasy oder auch den Mario-Rollenspielen stattet auch die besonders in Japan überaus beliebte Dragon Quest-Reihe dem Handheld regelmäßig einen Besuch ab. Anfang des Jahres erschien nun mit der 3DS-Umsetzung des Klassikers Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs ein weiterer Serienteil für den Nintendo 3DS, den wir für euch unter die Lupe genommen haben.

Auf in ein neues Abenteuer!

Dragon Quest VIII versetzt uns in die virtuelle Haut eines namenlosen Helden, der zu Beginn seiner Reise von Yangus, einem etwas vorlauten Zeitgenossen begleitet wird. Gemeinsam sind sie auf der Suche nach dem Hofnarr Dhoulmagus, der den König und seine Tochter mit einem fürchterlichen Fluch belegt hat. Beide leben nun ein trostloses Dasein als Froschmonster respektive Pferd und es liegt an euch den Fluch zu brechen. Dass diese Aufgabe kein leichtes Unterfangen wird, macht euch Dragon Quest VIII gleich in den ersten Spielminuten deutlich.

Fast schon untypisch für ein JRPG, werdet ihr von Beginn an mit rundenbasierten Kämpfen konfrontiert, ohne elendig lange Tutorials absolvieren zu müssen. Auch die Story beginnt knackig, was beim direkten Vorgänger Dragon Quest VII nicht der Fall war. Selbige nimmt flott an Fahrt auf und kann euch gut und gern je nach Spielweise über 60 Stunden an den Handheld fesseln. Wer jedoch wirklich alle Geheimnisse und Nebenquests absolvieren will, der kann zahlreiche weitere Stunden in das Abenteuer investieren.

Kampf oder Flucht? Das ist hier die Frage!

Positiv fällt auf, dass Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs die Spieler nicht mit unnötigen Zufallskämpfen ärgert. Alle Monster sind auf der Oberwelt sichtbar und wenn ihr diesen aus dem Weg gehen wollt, ist dies in den meisten Fällen ohne Probleme möglich. Wer jedoch zu oft den Konfrontationen aus dem Weg geht, wird schnell den Sold dafür zahlen. Für absolvierte Kämpfe erhaltet ihr in bester Rollenspiel-Manier Erfahrungspunkte für Levelaufstiege und Geld für neue Waffen und Rüstungen. Wer auf diesen Vorteil verzichtet, der wird spätestens bei den größeren Zwischen- und Endbossen an seine Grenze kommen. Grinding lohnt sich also auch in Dragon Quest VIII.

Kenner des PS2-Originals aus dem Jahre 2006 wird dieses Grundgerüst bekannt vorkommen. Entwickler Square-Enix hat dennoch einige Anpassungen vorgenommen, um das Rollenspiele an den Handheld und die Moderne anzupassen. So dürft ihr nun jederzeit euer Abenteuer über das Menü abspeichern, was bei einem mobilen Titel einfach Pflicht ist. Darüber hinaus lassen sich die Kampfanimationen beschleunigen, um so Tempo in das Spielgeschehen zu bringen. Ein sehr witziges Feature ist die neue Foto-Funktion. Hier könnt ihr in der Spielwelt immer wieder eure Kamera zücken und Schnappschüsse schießen, die ihr sogar über StreetPass mit anderen Spielern teilen könnt. Der wahre Grund der Fotomissionen sind allerdings Sidequests, bei denen ihr unter anderem seltene Objekte oder Monster ausfindig machen müsst. Zur Belohnung gibt es dann besonders seltene Items, die euch in den Kämpfen zu Gute kommen.

Auch neben den Fotomissionen bietet das Spiel abseits der Story genügend Abwechslung. Besondere Monsterherausforderungen, Roulette-Spielereien und Helfer-Aufgaben halten euch bei der Stange und lockern euer Dasein als Held in der charmanten Spielwelt auf.

Dragon Quest VIII: Die Präsentation

Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs hat mittlerweile gut zehn Jahre seit dem PS2-Release auf dem Buckel. Dies merkt man dem Spiel trotz einer kleinen Frischzellenkur auch an. Selbst für ein 3DS-Spiel sieht der Titel nicht wirklich herausragend aus. Dennoch gestaltet sich das Spiel stimmig und punktet allem voran mit seiner charmanten Spielwelt und den liebenswerten Charakteren. Die Dialoge versprühen Witz und Selbstironie. Selbst unbedeutend erscheinende NPC-Charaktere haben ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen und tragen ihren Teil zu einem stimmigen Ganzen hinzu.

Punkten kann vor allem das irrwitzige Gegnerdesign und die Kampfanimationen. Auch einige verbesserte Texturen werden Kenner des Originals hier und da entdecken. Etwas ärgerlich ist allerdings der Verzicht auf den 3D-Effekt des Nintendo 3DS. Genau wie in Pokémon Sonne & Mond, könnt ihr das Rollenspiel nur in 2D spielen. Auch ein paar Pop-Ups hier und da konnten wir in den sonst nett anzusehenden Landschaften feststellen. Grundsätzlich sieht das Spiel aber gut aus und gefällt dank vieler verschiedener Umgebungen.

Fazit:

Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs ist auch auf dem Nintendo 3DS ein tolles JRPG nach der alten Schule. Das Rollenspiel punktet vor allem mit seinem Charme und dem enormen Umfang. Die Spielwelt ist liebevoll gestaltet und die Charaktere wissen alle ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Die Kämpfe machen viel Spaß und dank neuer Funktionen wie dem Schnellkampfsystem und dem Fotomodus eignet sich das umfangreiche Rollenspiel auch für die Hosentasche und Kenner des Originals. Sicher kann die Präsentation selbst für einen Handheldtitel keine Bäume ausreißen und auch der eine oder andere Laufweg streckt die Spielzeit unnötig in die Länge, doch unterm Strich bleibt ein sehr empfehlenswertes Rollenspiel, welches RPG-Fans unbedingt gespielt haben sollten.

