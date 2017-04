Testbericht: Dragon Quest Heroes II – Kunterbunte Schlachtplatte

Mit dem Action-RPG Dragon Quest Heroes II zeigen Koei Tecmo und Square Enix eindrucksvoll, dass das Genre der Musou-Spiele viel mehr zu bieten hat, als nur stumpfes Buttonmashing. Unser Testbericht zeigt, warum wir es hier mit dem bislang besten Genrevertreter zu tun haben.

Dragon Quest Heroes II – Mehr als nur stumpfe Keilerei

Musou-Spiele erfreuen sich hierzulande nicht allzu großer Beliebtheit. Kein Wunder, geht den stumpfen Massenkeilereien doch meist bereits nach wenigen Minuten die Puste aus. Trotzdem finden immer wieder neue Ableger dieses Genres, welches das erste Dynasty Warriors-Spiel im Jahr 1997 begründet hat, ihren Weg nach Europa.



Dragon Quest Heroes II markiert dabei allerdings einen Meilenstein, denn der Titel wartet neben den üblichen Massenschlachten mit einer fantasievollen Welt, einem umfangreichen Rollenspiel-System und dem typischen Dragon Quest-Charme auf.

Genretypisch darf man allerdings keine allzu komplexe Story erwarten. Die Geschichte dient eher als simple Rahmenhandlung für die Massenschlachten und ist in wenigen Sätzen abgehakt.

Vor langer Zeit tobte ein grausamer Krieg, der die Welt in sieben Reiche aufteilte. Doch eigentlich sollte mittlerweile Frieden in der kunterbunten Fantasywelt herrschen, allerdings kommt es zu einem unerwarteten Angriff der dunisischen Armee auf die Stadt Harba, in der unser Protagonist ein Studium an der Militärakademie absolviert.

Im Rahmen der knapp 40-stündigen Kampagne des Spiels gilt es dann, allerlei Schlachten beizuwohnen und die Mysterien hinter diesem Angriff aufzudecken. Okay, das liest sich jetzt spannender, als es wirklich ist. Macht aber Nichts, denn aus spielerischer Sicht steht es um Dragon Quest Heroes II schon deutlich besser.

Mehr Looten, mehr Leveln, mehr Rollenspiel

Erfreulicherweise wird die Rollenspiel-Komponente in Dragon Quest Heroes II groß geschrieben. Das kommt dem Spielspaß natürlich spürbar zu Gute. Zur Hauptquest gesellen sich beispielsweise unzählige Nebenmissionen, auf die wir beim Erkunden der großen Areale immer wieder stoßen.

Diese kommen zwar nicht wahnsinnig innovativ daher, lockern aber den mitunter harten Ritteralltag hervorragend auf. Mal müssen wir anderen Reisenden helfen und mal Monster jagen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. In den verschiedenen Leveln des Spiels, den sogenannten Wildniszonen, stoßen wir zudem fast im Sekundentakt auf Schatztruhen oder andere interessante Punkte. Die einzelnen Gebiete sind im Vergleich zum Vorgänger deutlich größer ausgefallen und laden aufgrund der abwechslungsreichen Umgebung und den vielen Geheimnissen zum Erkunden ein.

Zudem stoßen wir im Verlauf des Abenteuers immer wieder auf alte Bekannte der Dragon Quest-Serie. Einige dieser Charaktere können sich zudem unserer Party anschließen, über 20 spielbare Figuren sind es am Ende. In bester Rollenspiel-Manier können wir diese zudem völlig getrennt voneinander aufleveln und mit neuer Ausrüstung ausstatten.

Omnipräsent ist auch in Dragon Quest Heroes II der typische Humor, der die Serie seit jeher auszeichnet. Besonders die skurrilen Charaktere überzeugen mit jeder Menge Charme und Witz und kommen erstaunlich abwechslungsreich daher. Vom flapsigen Waffenhändler Torneko, bis hin zum durchgeknallten Wolfsjungen Ruff dürfte für jeden etwas dabei sein.

Party time

Allerdings sind diese Unterschiede nicht nur optischer Natur. Auch spielerisch unterscheiden sich die Figuren, zwischen denen wir im Kampf jederzeit per Knopfdruck wechseln dürfen, erstaunlich stark voneinander.

Von brachialen Zweihandäxten, über flinke Einhandschwerter, bis hin zu mächtigen Zaubern bietet Dragon Quest Heroes II in Puncto Waffen alles, was das Rollenspielherz begehrt.

Wie in einem MMORPG stellen wir uns eine Gruppe aus vier Charakteren zusammen, mit der wir die Schlachten angehen wollen. Die Gruppenkonstellation, die wir in den Städten jederzeit anpassen dürfen, entscheidet oftmals über Sieg oder Niederlage. Während einige Charaktere wie beispielsweise Heiler unabdingbar sind, wirken ein paar der Figuren leider etwas austauschbar.

Eines haben sie aber alle gemeinsam: Aufgrund der butterweichen Animationen und der hübschen Charaktermodelle aus der Feder des Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama ist es schlicht eine Augenweide, ihnen beim Kämpfen zuzuschauen.

Apropos Kämpfen: Bei all dem Rollenspiel, das in Dragon Quest Heroes II steckt, stellen die teilweise hervorragend inszenierten und erstaunlich taktischen Massenschlachten noch immer den Kern des Spieles dar.

Dragon Quest Heroes II – Taktische Schlachten voller Humor

Genretypisch warten die abwechslungsreichen Wildnisabschnitte mit Unmengen von Gegnern auf, welche zwischen uns und unserem Ziel stehen. Um auch Neulinge bedienen zu können, lässt uns das Spiel die Wahl zwischen zwei Steuerungsvarianten. Während es in der ersten vollkommen egal ist, welche Taste wir drücken, bietet die fortgeschrittene Variante deutlich mehr Spieltiefe.

So kombinieren wir zwei verschiedene Attacken zu brachialen Kombos, parieren Angriffe oder weichen diesen geschickt aus. Allzu komplex wird das Kampfsystem dabei allerdings zu keinem Zeitpunkt. Dafür können wir uns umso besser auf die Umgebung konzentrieren, was auch bitter nötig ist.

Im mitunter relativ chaotischen Kampfgeschehen sollten wir das Schlachtfeld genauestens im Auge behalten, um nicht von den Gegnern in die Enge getrieben zu werden. Andernfalls segnen wir mitunter äußerst schnell das Zeitliche und verlieren die Schlacht.

Das gilt es natürlich zu vermeiden. Dazu greifen wir außerdem auf ein paar neue taktische Griffe zurück. Beispielsweise lassen Monster ab und zu Münzen fallen, mit denen wir diese für eine kurze Zeit an unsere Seite beschwören oder gar selbst zu einem werden können. Zudem bauen wir im Laufe des Kampfes Konzentration auf. Ist diese Leiste gefüllt, kosten unsere Zauber und Spezialattacken kurzzeitig keine Ressourcen mehr und wir werden immun gegen Schaden. Das kann bereits aussichstlose Schlachten noch drehen.

Mehr Spieler = mehr Spaß

Wäre es nicht toll, diese riesigen Schlachten zusammen mit anderen Spielern erleben zu können? Ja, das wäre es. Ein Glück, dass in Dragon Quest Heroes II endlich ein kooperativer Mehrspielermodus Einzug gehalten hat.

Bis zu vier Spieler dürfen via Internet die Kampagne des Rollenspiels gemeinsam angehen oder in speziellen Dungeons Seite an Seite kämpfen. Auf einen geteilten Bildschirm haben die Entwickler jedoch leider verzichtet.

Allerdings lässt der Multiplayer dabei jeglichen Komfort vermissen. Statt direkt über das Menü ausgewählt zu werden, müssen wir diesen umständlich über einen Laden in der Hauptstadt starten. Zudem sind die Dungeons relativ kurz und uninspiriert ausgefallen.

Wollen wir kooperativ die Story-Kampagne angehen, müssen die Spieler zunächst ein Passwort festlegen. Das wirkt alles viel zu unkomfortabel und altbacken. Schafft man es dann aber doch endlich in eine gemeinsame Sitzung, entfaltet die Massenkeilerei enormes Suchtpotential.

Eher simpel und doch fordernd

Die Masse an Gegnern, die uns Dragon Quest Heroes II entgegen schleudert, ist schier beeindruckend. Wenn wir uns mit einer bildschirmfüllenden Armee aus knuffigen, glubschäugigen Monstern bekriegen oder uns mit den riesigen Bossgegnern duellieren, sieht das einfach nur hervorragend aus. Komplexe Kampftaktiken darf man von unseren Widersachern dabei allerdings nicht erwarten.

Zumal sich Rollenspiel-Profis über ein paar komplexere Kombos oder mehr Angriffsmuster gefreut hätten.

Umso erfreulicher, dass Dragon Quest Heroes II trotz dieser enormen Gegnermassen fast immer hervorragend aussieht und noch dazu butterweich läuft. Nicht unbedingt selbstverständlich in diesem Genre. Mal abgesehen von den etwas detailarmen Umgebungsgrafiken überzeugt die Spielwelt mit einem in sich stimmigen Look voller satter Farben und hübscher Details.

Vor allem die Effekte können sich dabei sehen lassen. Besonders wenn wir im Schlachtgetümmel die mächtigen Spezialattacken entfesseln und unsere Gegner gleich reihenweise aus den Latschen hauen.

Auch die Vertonung rangiert auf gutem Niveau und überzeugt mit charmanten und witzigen englischen (oder wahlweise japanischen) Sprechern und dem typischen Dragon Quest-Soundtrack. Dieses fröhlich seichte Gedudel muss man zugegebenermaßen allerdings schon mögen.

Fazit:

Mit Dragon Quest Heroes II gelingt dem Genre der Musou-Spiele endlich der langersehnte Sprung in die oberen Spielspaßgefilde. Das verdankt der Titel vor allem dem umfangreichen Rollenspielsystem, seiner detailreichen Welt voller Geheimnisse und dem flotten Kampfsystem.

Dragon Quest Heroes II fühlt sich deutlich mehr nach dem liebe- und humorvollen Dragon Quest, als nach dem drögen Dynasty Warriors an. Vor allem die abwechslungsreichen Fähigkeiten der gelungenen Charaktere werten das flotte Kampfgeschehen deutlich auf. Umso erfreulicher, dass der Titel dabei hervorragend aussieht und selbst beim Effektfeuerwerk der Spezialfähigkeiten butterweich über den Bildschirm flimmert.

Ein allzu komplexes Kampfsystem oder eine fesselnde Story darf man zwar nicht erwarten, doch wer damit kein Problem hat, erhält mit Dragon Quest Heroes II ein hervorragendes Action-Rollenspiel mit riesigem Umfang und jeder Menge charmanter Details.

Vielen Dank an Square Enix für die Bereitstellung des Testmusters!