Testbericht: Disgaea 5 Complete Edition

Mit Disgaea 5 Complete Edition aus dem Hause NIS America, erscheint endlich wieder ein Disgaea-Teil für ein Nintendo-System. Aufgrund der technischen Defizite der PlayStation Vita – welche schlichtweg Disgaea 5 Complete Edition nicht schafft – hat man sich für diesen Schritt entschieden. Disgaea 5 Complete Edition bietet wenig Neuerungen im Vergleich zu Disgaea 5 für die PlayStation 4, kommt aber als Gesamtpaket mit allen erschienenen DLC daher. Ob sich der Trip in die Hölle lohnt, zeigt unser Testbericht!

Rachegelüste an der Tagesordnung!

Anders als die sonstigen Ableger der Disgaea-Serie schlägt Disgaea 5 auf den ersten Blick eine deutlich dramatischere und düstere Richtung ein. Doch lasst euch davon nicht täuschen, denn das Hauptaugenmerk liegt zwar auf den Rachegelüsten unseres Protagonisten Killia an den Dämonen-Imperator Void Dark, trotzdem gibt es immer wieder Unterhaltungen, welche für den einen oder anderen Lacher sorgen können.

Wie kurz schon erwähnt, geht es bei Disgaea 5 um den rachsüchtigen Dämonen Killia. Dementsprechend zieht dieser alleine los um Void Dark das Handwerk zu legen. Auch Seraphina – eine flüchtige Herrscherin der Gorgeous-Welt – hat mit dem dunklen Imperator noch eine Rechnung offen und schließt sich Killia kurzerhand an. Nüchtern betrachtet fällt es allerdings beiden recht schnell auf, dass sie nicht die einzigen sind, welche mit dem Hauptbösewicht noch einiges zu klären haben!

Im Kontrast zu der düsteren Haupthandlung, stehen die witzigen DLC-Episoden. Szenarien wie ein Schulausflug mit Rektor Mao aus Disgaea 3 lockern das Spielgeschehen mit Witz und Humor auf. Innerhalb der unterschiedlichen Episoden könnt ihr Helden aus vergangener Zeit rekrutieren. Diese fallen anfangs etwas zu stark aus, weswegen man sie zwar frühzeitig anheuern sollte, aber um den Anspruch fürs Erste zu wahren lieber auf der Ersatzbank einreiht.

Riesiger Umfang!

Disgaea 5 Complete Edition kommt wie sein Original natürlich auch mit einem riesigen Umfang im Bereich der Charakterentwicklung daher. Somit habt ihr die Gelegenheit jeden Charakter bis Level 9999 aufzuwerten und anschließend mit verbesserten Anfangswerten auf die erste Stufe zurückzusetzen.

Bevor ihr aber in die Schlacht zieht, müsst ihr erst einmal eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen. In der Heimatbasis – wo ihr alle möglichen Sachen kaufen und erledigen könnt – befindet sich ein Rekrutierer, der nach euren Wünschen handelt und immer den passenden Charakter an der Leine hat. Im Verlauf der Geschichte wird das überschauliche Spektrum an Söldner mit höherstufigen Varianten ergänzt.

Über ein Sub-Klassen-System besteht die Möglichkeit den Figuren neue Fähigkeiten und Tricks zu lehren. Im weiteren Fortschritt der Story ergibt sich die Chance einzelne Charaktere auf Expeditionsausflüge zu schicken. Die entsandte Meute gewinnt dadurch Erfahrungspunkte und kommt nach gewisser Zeit mit Beute, als auch Gefangene zurück. Letztere lassen sich beispielsweise wunderbar als Material für Stärkungsitems oder zum Rekrutieren verwenden.

Ohne die richtige Strategie gewinnt man keine Schlacht!

Bei Disgaea handelt es sich hierbei um ein rundenbasiertes taktisches Kampfsystem, wie man es zum Beispiel aus Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics kennt. Zug um Zug wählt ihr eure Einheiten aus, führt sie eine bestimmte Anzahl an Feldern über die ansehnlichen Schlachtfelder und setzt zum Angriff an. Die einzelnen Schergen bedient man wahlweise mit dem D-Pad, als auch mit einer leider ziemlich schwammigen analogen Variante.

Anders als bei den oben genannten Vertretern des Genres, werden die Kampfaktionen nicht sofort ausgeführt. Viel eher bringt ihr die Figuren in Position, bereitet sie vor und könnt abschließend der Runde mit dem Befehl „Ausführen!“ umso härter zu schlagen. Umso härter? Ja, denn durch diese Methode lassen sich einzelne Angriffe zu starken Kombo-Attacken verketten. Ihr könnt aber auch Team-Angriffe ausführen, wenn zwei oder mehr Einheiten beieinander stehen. Zusätzlich könnt ihr eure Figuren untereinander werfen, als auch mit Stärkungs- und Schwächungszaubern arbeiten.

Dennoch möchte ich noch etwas genauer auf die Rache-Anzeige eingehen, welche sich mit jedem eingesteckten Treffer und Tod auflädt. Ist die Anzeige gefüllt, geht euer Kämpfer in den Rache-Modus über. In diesem Modus steigen die Werte an, die Magiepunkt-Kosten werden reduziert und der Spieler erhält Zugriff auf starke Überladungs-Skills. Beispielsweise kann der Muskelprotz Red Magnus sich so in einen Riesen verwandeln und den gegnerischen Einheiten ordentlich einheizen.

Der Höllenfürst und seine Kritik

Auch in der Netherworld gibt es nicht nur „gute“ Sachen. Dementsprechend müssen sich Killia und seine Kollegen mit dem ein oder anderen Gegenschlag auseinander setzen. Zum einen ist da die angesprochene schwammige analoge Steuerung und zum anderen ein zwangsläufiges Levelgrinding, wodurch einige Kapitel erst schaffbar wirken, wenn die Truppe eine bestimmte Stufe erreicht haben.

Leider wurde auch auf eine deutsche Lokalisierung verzichtet. Demnach enthält Disgaea 5 Complete Edition eine japanische- und englische Sprachausgabe, wie auch englische Bildschirmtexte.

Technisch überzeugend

Ohne jedwede Eckpunkte, kann sich Disgaea 5 Complete Edition auch auf der deutlich leistungsschwächeren Nintendo-Konsole im Vergleich zur PlayStation 4 sehen lassen. Frei von Murren und Stottern schmettert der Titel seine überdrehten Spezialangriffe in mobilen 720p, als auch in angedockten 1080p auf die Bildfläche.

Ein abwechslungsreicher Soundtrack geht direkt ins Ohr und rundet die ganze Sache noch ab.

Fazit:

Disgaea 5 Complete Edition bietet taktische Kämpfe, einen üppigen Umfang und ein hohes Maß an Humor. Die Charaktere und die Animationen sind sehr detailliert und wachsen dem Spieler Stunde für Stunde immer mehr ans Herz. Die taktischen Kämpfe sind fordernd und bieten eine Vielzahl an Freiheiten. Taktiker und Levelgrinder, welche über eine etwas schwammige Steuerung, fehlender deutscher Lokalisierung und zwangsläufigen Gegrinde hinweg sehen können, werden mit Disgaea 5 Complete Edition viel Spaß haben und selbst nach Abschluss der Haupthandlung noch auf ihre Kosten kommen.

Mit Disgaea 5 Complete Edition hat NIS America es geschafft das Sommerloch hervorragend auszunutzen. Ohnehin sind noch nicht so viele Titel für die Nintendo Switch erschienen – ein guter Schachzug!

