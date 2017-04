Testbericht: Deformers

Mit Deformers wollte der Entwickler Ready at Dawn ein humorvolles und süßes Mehrspieler-Spiel auf den Markt bringen. Sowohl im Kampf auf Leben und Tod als auch auf dem Fußballfeld messt ihr euch in der Rolle eines selbst gestalteten Former mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Warum Deformers allerdings nicht richtig ins Rollen kommt, zeigt unser Testbericht.

Vom Team-Deathmatch zum Fußball!

In Deformers haben Spieler die Möglichkeit, diverse unterschiedliche Spielmodi zu spielen. Ihr könnt euch klassisch im Deathmatch oder im Team-Deathmatch auf die Mütze geben oder aber im an Rocket League erinnernden Form-ball versuchen, das Runde ins Eckige zu befördern.

Das Team-Deathmatch stellt dabei die spaßigste Variante dar. Kurzum treten hier zwei Teams von Formern gegeneinander an und versuchen, sich mit Ramm-Attacken und Würfen zu bekämpfen oder in den Abgrund zu befördern. Gegenstände und Power-ups sorgen dafür, dass die zweiminütigen Runden interessanter werden und am Ende gewinnt das Team, welches in drei Runden mehr Punkte erreichte. Im Grunde unterscheidet sich Deathmatch lediglich dadurch, dass es hier keine zwei Teams gibt.

Demgegenüber erscheint Form-ball wie ein langsames Rocket League. Mit anderen Worten wird Fußball gespielt und zwei Teams versuchen, den Ball im jeweils gegnerischen Tor einzunetzen.

Oberflächlich kindisch – im Kern genial!

Die Idee hinter Deformers wirkt auf den ersten Blick etwas kindisch und seltsam. Wenn man sich aber ein wenig mit dem Spiel beschäftigt hat, dann lassen sich mit den richtigen Teamkollegen fantastische Spielzüge umsetzen. Beispielsweise werden wir von einem gegnerischen Former von der Plattform geworfen. Folglich rechnen wir bereits mit dem sicheren Bildschirmtod. Plötzlich eilt einer unserer Kameraden herbei und wirft uns wieder zurück auf die Oberfläche, wodurch wir wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Mit dem Überraschungseffekt auf unserer Seite schnappen wir den Gegner, werfen ihn über den Rand und unser Kollege nutzt diesen als Sprungbrett, um ebenfalls wieder mit von der Partie zu sein. Hinter Deformers steckt eine hervorragende Physik und dank der kurzen Rundenzeit muss man auch nicht lange warten, wenn etwas schief gelaufen ist.

Vom Hackbällchen zum Sushi!

Euer Former kann nach Belieben erstellt und verändert werden. Wollt ihr lieber als Hackbällchen über die grüne Oberfläche rollen? Oder doch lieber eine Partie Form-ball als Sushi bestreiten? Deformers gibt euch hierfür die nötigen Möglichkeiten. Im Laufe des Spiels könnt ihr zudem noch neue abgefahrene Kostüme freispielen.

Außerdem könnt ihr mit der spielinternen Währung den einen oder anderen Charakter kaufen und individualisieren. Ungeduldige Spieler greifen dabei auf Mikrotransaktionen zurück. Allerdings ist der Großteil der rein kosmetischen Gegenstände innerhalb von ein bis zwei Stunden freigespielt, sodass es eigentlich nicht nötig ist, hier Echtgeld zu investieren.

Leider ist die Personalisierung der Former im lokalen Koop nicht so schön gelöst: Nur der Gruppenleiter kann seine Former anpassen und bearbeiten. Alle anderen Spieler müssen erst die Party verlassen, bevor sie das erspielte Geld investieren können.

Verbindungsabbrüche, Bugs & Mangel an Ideen

Abgesehen davon hat Deformers aber auch noch mit anderen Mängeln zu kämpfen. Den Anfang macht dabei das schlechte Matchmaking. Öfter kommt es vor, dass man eine ganze Menge Zeit damit verbringt, ein Spiel zu suchen, was aber nur in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt ist. Desweiteren ist Deformers nur online spielbar und bietet keine Möglichkeiten für Solisten. Wenn wir dann schließlich mal eine Lobby gefunden haben, dürfen wir uns mit regelmäßigen Verbindungsproblemen oder gar kompletten Abbrüchen herumschlagen. Hinzu kommt eine Reihe ärgerlicher Bugs: So passiert es schon mal, dass man während des Kampfes durch den Erdboden fällt.

Im spielerischen Bereich wirkt Deformers unfertig. Wie schon erwähnt, gibt es gerade einmal drei Spielmodi, wovon zwei sich fast nicht unterscheiden. Der dritte Modus im Bunde, Form-ball, ist zwar was anderes, macht aber nicht sonderlich Spaß. Die große Arena macht es leider schwierig, einen ordentlichen Spielaufbau oder einen reibungslosen Spielfluss mit seinen Teamkollegen aufzubauen. Ebenfalls fehlen in diesem Modus die Wildheit und die Geschwindigkeit, die der Klassenprimus Rocket League so unverschämt gut drauf hat. Zusätzliche Spielmodi wie Capture the Flag oder King of the Hill wären hier zumindest schmeichelhaft gewesen.

Fazit:

Deformers ist mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Zwar sind das Gameplay und die Physik wirklich innovativ und fantastisch, doch kann Deformers dies aufgrund der ganzen Bugs, der Verbindungsprobleme und des Mangels an Offline-Inhalten nicht sonderlich gut ausspielen. Dennoch kann es, sofern man einmal in einem Spiel ist, zu richtigen Glanzmomenten kommen.

Die Anpassungsmöglichkeiten der Former sind vielseitig und theoretisch perfekt für Langzeitspaß. Demgegenüber sorgen aber die mageren Spielmodi nicht unbedingt für dauerhafte Motivation. Da kann man nur hoffen, dass der Entwickler hier noch einmal nachbessert und entweder weitere Spielmodi nachpatcht oder für einen möglichen Nachfolger Besserung gelobt.



