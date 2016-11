Testbericht: Chase: Cold Case Investigations ~ Distant Memories

Die bloße Nennung des Namens „Cing“ dürfte so manchen Videospielfreund in wohligen Erinnerungen schwelgen lassen. Das ambitionierte Indie-Studio lieferte mit Hotel Dusk: Room 215 einen der hochwertigsten Titel für den originalen Nintendo DS ab und war in den Nullerjahren sowohl mit seinem zweiten Adventure-Standbein Another Code als auch mit der Fantasy-Sim Little King’s Story auf der Wii ein Garant für spannende und andersartige Titel.

Aber wie das im Business so ist, zählt nicht nur die Qualität des eigenen Werks, sondern vor allem der finanzielle Erfolg. Und der blieb aus. 2010 meldete Cing Insolvenz an und die Zeit hatte gerade noch so gereicht, um Last Window (den Nachfolger von Hotel Dusk) zuende zu bringen und zur Tür hinaus zu schieben. Mit Chase: Cold Case Investigations ~ Distant Memories (gute Güte, was für ein Brett) legt eine kleine Gruppe von ehemaligen Cing-Entwicklern um Mastermind Taisuke Kanasaki, die mittlerweile bei Arc System Works (Guilty Gear, BlazBlue, Persona 4 Arena) untergekommen sind, nun einen geistigen Nachfolger vor.



Simple Detektivarbeit

Wir schlüpfen in die Rolle des grummeligen Ermittlers Shounosuke Nanase, der einen mehrere Jahre alten Kriminalfall noch einmal neu aufrollt, nachdem er überraschend einen anonymen Hinweis zum wahren Tathergang erhält. Wer Hotel Dusk gespielt hat, dürfte ohne größere Schwierigkeiten dessen Protagonisten Kyle Hyde wiedererkennen, was zunächst für Freude sorgt. Schließlich ist der kauzige Polizist nach wie vor einer der sympathischsten Adventure-Helden überhaupt. Zur Seite steht ihm dabei seine junge Kollegin Koto Amekura, die zwar nicht mit viel Erfahrung glänzen kann, dafür aber mit sehr guter Intuition.

Chase ist dabei deutlich linearer ausgefallen als seine Vorgänger. Anstelle eigenmächtiger Untersuchungen (und des damit einhergehenden gelegentlichen ziellosen Umherwanderns) ist die Abfolge nun vorgegeben. Dialoge mit anderen Personen oder das Auf-den-Kopf-stellen von Räumen auf der Suche nach Beweisen finden statt, wenn das Spiel es sagt – sonst nicht. Zudem sind diese Passagen denkbar simpel ausgefallen und es ist praktisch unmöglich, etwas falsch zu machen (mit sehr wenigen Ausnahmen). Das ist einerseits angenehm, da so der Erzählfluss nicht unnötig blockiert wird, sorgt aber andererseits auch schnell dafür, dass man sich chronisch unterfordert vorkommt.

Sicher, man konnte auch in Hotel Dusk abseits des Hauptpfads nicht viel mehr machen als ein paar verstecke Szenen und Dialoge finden (oder verpassen) und das Argument ist durchaus valide. Aber diese kleinen Goodies waren eben auch sehr gut gemacht und das fällt in einem Story-lastigen Titel umso stärker ins Gewicht. Dieses kleine Quentchen mehr ans Worldbuilding und Charakterentwicklung fällt hier weg und wird über die gesamte Spielzeit hinweg schmerzlich vermisst. Zumal die Nebenfiguren schon von Haus aus nicht einmal annähernd die Tiefe eines Dunning Smith oder Louis DeNonno erreichen und es dementsprchend dringend nötig gehabt hätten.

Die Sache mit dem Budget

Abgesehen von den hochwertigen Charakterdesigns und der liebgewonnenen Casio-Keyboard-Mucke merkt man Chase allerdings an jeder Ecke und Kante an, dass es sich um einen Titel mit extrem begrenztem Budget handelt. Das beginnt bei den sehr detailarmen Hintergründen, die so ähnlich auch schon auf dem originalen DS möglich gewesen wären und endet bei der Spielzeit von etwa zwei Stunden, deutlich weniger als die zehn bis fünfzehn Stunden, die Hotel Dusk und Last Window mitbrachten.

Gut, Länge ist sicherlich nicht alles, schon gar nicht bei Videospielen, die vor allem eine Geschichte erzählen wollen. Allerdings endet der Plot relativ abrupt, dazu noch an einer fast schon ärgerlichen Stelle und hinterlässt insgesamt viele offene Fragen Es fühlt sich ein bisschen so an, wie nach dem Ende des Tutorials den Abspann zu sehen. Eventuell war der Plan hier eine Art episodischer Release, es fühlt sich zumindest schwer danach an. Aber wenn wir Pech haben, werden wir das eventuell (wahrscheinlich?) nie herausfinden.

Fazit:

Es fällt mir wirklich schwer, Chase: Cold Case Investigations zu empfehlen, obwohl ich es wirklich von ganzem Herzen möchte. Als großer Fan vieler alter Cing-Titel hat es bei mir definitiv den Nostalgie-Bonus, aber leider verspielt es sich den irgendwo auf halber Strecke auch wieder, da es im Vergleich zu den geistigen Vorgängern, an deren starke Schulter es sich lehnt, verhältnismäßig wenig zu bieten hat und den Spieler mit einem Gefühl der Ungewissheit und Unzufriedenheit zurücklässt. So kann ich leider nur sagen: Es ist ein solides, zu kurzes und etwas zu simples Adventure mit zwei sympathischen Hauptcharakteren. Beim nächsten Mal bitte etwas mehr Budget, dann klappt’s auch mit dem Nachbarn.

