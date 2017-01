Testbericht: Cartoon Network Battle Crashers

Cartoon Network ist ein seltsames Unternehmen. Die haben Lizenzen für Adventure Time. Und für Steven Universe. Nochmal zum Mitschreiben: Die haben die Steven–Universe-Lizenz. Mit etwas Leidenschaft und Engagement dahinter könnte man aus dieser ohnehin schon irrsinnig beliebten Serie ein fantastisches Videospiel flechten. Ich meine, ein großartiges Action-Adventure auf Basis eines so reichhaltigen und vielfältigen Universums (pun not intended) sollte doch eigentlich ein No-Brainer sein, oder? Es springt einen quasi an.

Oder man scheißt auf alles und macht sowas hier.

Erwartungen gezielt unterbieten

Wie kann man es so wertungsfrei wie möglich beschreiben? Seufz. Vielleicht so: Cartoon Network Battle Crashers ist ein Sidescroller, sehr grob im Stil eines Final Fight oder Double Dragon, es bietet ein paar verschiedene Charaktere aus dem CN-Kanon (in der Regel die Protagonisten der jeweiligen Serien) und die kloppen sich, angespornt durch ein dünnes Crisis-Crossover-Intro, durch eine handvoll Welten. Die Level sind dabei immer gleich aufgebaut, es geht von links nach rechts und man kann fliegend zwischen den Figuren wechseln. Manchmal gibt es einen Boss, den man durch stupides Draufkloppen niederringt. Und dann muss man manchmal Level zwangswiederholen, um fürs weitere Vorankommen irgendein Dings einzusammeln, das beim ersten Mal frecherweise überhaupt nicht da war. Can you say padding?

Und da geht mir auch schon die Puste aus. Ja, es ist schlecht, aber was verärgert mich daran so. Vielleicht Ich habe lange mehr kein Spiel gespielt, das so sehr Produkt ist. Das so wenig Interesse daran hat, abgesehen vom lähmenden Gefühl endloser Monotonie überhaupt irgendeine Emotion beim Spieler zu wecken. Das so wenig Bock auf sich selbst hat, dass man seinen 3DS auf der Stelle zuklappen und weglegen möchte. Ja, schon die bisherigen Adventure–Time-Spiele aus gleichem Hause waren keine Glanzleistungen. Aber selbst die sind Gold im Vergleich zu dieser Nullnummer, aus der die Luft gar nicht raus sein kann, weil in erster Instanz nie welche drin war

Das Spiel für Leute, die keinen Spaß mögen

Battle Crashers ist ein so offensichtlicher Cashgrab, dass es eigentlich keinen weiteren Kommentar verdient hat. Es ist allein dafür gemacht, dass Kinder die Figuren aus den Serien wiedererkennen, im Laden ihren Müttern am Rockzipfel hängen und schreien „MAMA KAUF MIR DAS!“, nur um hinterher enttäuscht darüber zu sein, dass sie da totalen Käse bekommen haben, der mit ihren Fernsehhelden nichts zu tun hat.

Aber Matthias, mag da jetzt manch ein Berufszyniker gegenhalten, so funktioniert das halt mit den Lizenzspielen. Und ja, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber es gibt eben auch immer wieder Beispiele für extrem gute und hochwertige Lizenzspiele, die ihrer Vorlage treu bleiben. Von Capcoms Disney-Titeln auf dem NES über Spider-Man 2 bis hin zu den Batman-Arkham-Spielen haben Studios es über die Jahrzehnte hinweg immer wieder geschafft, den hauseigenen Charme der Vorlage in Spielform zu übersetzen. Wir lernen also: es geht doch. Wenn man denn will. Aber hier wollte keiner.

Fazit:

Entwickler und Publisher waren hier gleichermaßen extrem faul, deswegen spare auch ich mir große Worte: Cartoon Network Battle Crashers braucht kein Mensch.



