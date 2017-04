Testbericht: Blaster Master Zero (3DS)

Die „Soulsborne“-Reihe, der Erfolg des Rogue-Like-Genres und Titel wie Shovel Knight stehen für die Rückkehr schwerer, herausfordernder Spiele. Games dürfen wieder einen hohen Schwierigkeitsgrad haben und den Spieler ernstnehmen. Das zeigt sich auch im neuesten Zelda, denn Hyrule ist in Breath of the Wild durchaus ein gefährliches Pflaster.

Master Blaster Zero geht nun einen anderen Weg und der Spielspaß leidet teilweise darunter, dass es nur selten eine Herausforderung bietet. Die meiste Zeit über ist Protagonist Jason jedoch gnadenlos overpowered. Selbst in Bosskämpfen kann man sich mitunter hinter einer Wand vor den Projektilen des Obermotzes verstecken, während selbst hindurch schießt. Da dauert ein „Bosskampf“ dann manchmal nur wenige Sekunden.

Natürlich leben wir nicht mehr in einer Zeit, in der Spiele unnötig schwer sein mussten, damit die Spielzeit gestreckt oder mehr Münzen eingeworfen werden. Aber bei einem „ehrlichen“ Schwierigkeitsgrad ist das Gefühl des Triumphs nach einer besonders fordernden Stelle umso intensiver. Inti Creates, die für die Mega-Man-Z-Spiele bekannt sind, haben sich hier leider selbst ein Bein gestellt.

Dafür überzeugt der bunte Retro-Pixel-Stil und auch der Soundtrack kann sich hören lassen. Wenn das Spiel dann doch oft ein wenig zu einfach ist (und sich der Schwierigkeitsgrad auch nicht anpassen lässt), so überzeugt auf jeden Fall die audiovisuelle Präsentation.

Jason und der Frosch

Die Story in den Blaster-Master-Spielen ist traditionell Banane: Jason Rudnick folgt einem Frosch durch ein interdimensionales Portal und findet in der dortigen Welt einen Panzer namens SOPHIA III, mit dem er sich sofort auf den Weg macht, diese neue Umgebung zu erkunden.

Was folgt ist ein Metroidvania-artiger Plattformer, in dem man entweder mit SOPHIA III oder zu Fuß mit Jason unterwegs ist. Dieser ist natürlich schwächer als das gepanzerte Fahrzeug, dafür aber auch kleiner und passt so durch Tunnel. Mitunter muss man dann erst Hindernisse beseitigen, damit der Panzer weiterfahren kann. Forschergeist wird belohnt, denn wer die Spielwelt gut erkundet, der findet zusätzliche Items oder Upgrades.

Teilweise findet man auch Dungeons, in denen man Jason aus der Vogelperspektive steuert. Hier trifft man dann auch auf das eingangs erwähnte Problem des zu geringen Schwierigkeitsgrades. Zwar hat jede Waffe ihre eigene Lebensleiste und man verliert sie, wenn man zu oft getroffen wird, allerdings lassen besiegte Gegner genügend Power-Ups liegen. Dadurch kommt man nie praktisch nie in die Verlegenheit, nicht die stärkste Waffe einsetzen zu können. Und natürlich ist es ein Luxusproblem, mich hier über den zu niedrigen Schwierigkeitsgrad zu beschweren, wenn ich in Lion King bis heute den Doppelsprung beim Straußenrennen nicht hinbekomme.

Fazit:

Blaster Master Zero ist eine gelungene Neuauflage eines NES-Klassikers. Die Mischung aus Plattformer und Run’n’Gun-Elementen ist sehr gelungen, auch wenn das Gameplay mitunter doch oft fast ein wenig zu einfach ist. Pixel-Grafik und Chiptune-Soundtrack versprühen dennoch einen mitreißenden Retro-Charme. Eher ein Spiel für zwischendurch als eine Herausforderung, aber vielleicht ist genau das ja sogar das Richtige.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Bereitstellung des Testmusters!