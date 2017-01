Tekken 7 soll hierzulande als neuester Teil der Serie am 02. Juni dieses Jahres für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Folglich wird die unsterbliche Vampirin Eliza in einem Trailer vorgestellt. Übrigens feierte Eliza ihr erstes Debüt in Tekken Revolution für die PlayStation 3. Dessen ungeachtet soll es Eliza als Vorbestellboni bei bestimmten Händlern geben und/oder beim kauf der digitalen Version.

Trailer

Quelle: Bandai Namco America (YouTube) / JPGames