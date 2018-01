Team Meat: „[Die Switch] ist genau das, was die Wii U hätte sein sollen!“

Es steht außer Frage: Entwickler Team Meat liebt die Nintendo Switch! Das erste Spiel der Entwickler, Super Meat Boy, ist seit dem 11. Januar für die aktuelle Konsole als Download erhältlich und schon jetzt ein absoluter Verkaufshit.

In einem Interview mit dem Rolling Stone meldete sich nun Tommy Refenes vom Entwicklerteam mit einer Aussage zu Wort, die wir so unterschreiben würden:

Ich dachte mit: [Die Switch] ist genau das, was die Wii U hätte sein sollen! Als wir die Wii U kauften, dachte ich mir: „Das ist doch dumm, ich will in der Lage sein, die Konsole überall mit hin zu nehmen.“ Ich bin nicht der Einzige, der so dachte. Eine Milliarde Menschen denkt genauso und genau deshalb ist die Switch so ein Erfolg.