Tales of Berseria – Gameplay-Videos zeigen Bosskampf

Diesen Monat noch wird der neue Ableger der Tales of-Reihe erscheinen und trägt den Namen Tales of Berseria. Fans des japanischen Rollenspiels dürfen sich jetzt über zwei neue Gameplay-Videos freuen.

Giftige Skorpione und Echsenkrieger erwarten euch

Vorweg sei kurz gesagt, dass ab dem 10. Januar eine Demo für PC und PlayStation 4 verfügbar sein wird. Folglich bekommt man diese für den PC bekommt über Steam, bei der PlayStation 4 klassisch über den hauseigenen PSN Store.

Wie die Überschrift schon sagt, sieht man in beiden Videos den Kampf gegen den einen oder anderen Gegner. So sieht man im ersten Video den Bosskampf gegen einen Echsenkrieger. Das zweite Video zeigt Kämpfe gegen Skorpione oder giftigen Pflanzen. Außerdem bekommt man einen Eindruck über die Tales of- typischen Dialoge.

Videos

Quelle: Gamespot (Youtube) / ps4info

Während die Demo schon am 10.01.2017 erscheint, so müssen sich Fans der Serie noch bis zu dem 27.01.2017 gedulden.