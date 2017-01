Bandai Namco hat eine Demo zur PlayStation 4-Version des Rollenspiels Tales of Berseria veröffentlicht. Die knapp 400 MB große Testversion zum nunmehr 16. Ableger der beliebten J-RPG-Reihe kann ab sofort im PlayStation Store heruntergeladen werden und bietet sowohl englische, als auch Japanische Sprachausgabe.

Während das Spiel auf der PlayStation 3 in Japan bereits erhältlich ist, erscheint die PS4-Version von Tales of Berseria hierzulande am 27. Januar.