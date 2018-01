Switchblade Beta-Anmeldung offiziell gestartet

Via YouTube hat Sony die Anmeldung zum Beta-Test des Multiplayer-Actionspiels Switchblade angekündigt. Der Actiontitel ist auf kompetitive Gefechte ausgelegt, in packenden Schlachten treten zwei Teams auf je fünf Spielern gegeneinander an. Auch MOBA-Elemente soll es geben, allerdings übernehmt ihr in dem Spiel das Steuer von Fahrzeugen – genretyptische Helden gibt es nicht.

Das Aussehen eures Charakters und Fahrzeuges dürft ihr aber trotzdem anpassen. Ziel des Spiels ist es, die feindliche Basis dem Erdboden gleich zu machen. Zur Beta-Anmeldung geht es hier entlang.

Mehr zum Spiel gibt es auf der offiziellen Homepage.