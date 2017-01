Switch-Zubehör von Hori geleakt

Der Zubehör-Hersteller Hori erweitert sein Sortiment und wird eine Menge Zubehör für die Nintendo Switch anbieten. Das zumindest geht aus einem Leak des Twitter-Nutzers DridXAce hervor.

Demnach wird Hori unter anderem ein Gamepad, einen Arcade-Stick und eine Schutzhülle für die neue Nintendo Konsole anbieten. Der Controller erinnert vom Design her sehr stark an das Gamepad der Xbox One.



[EXCLU] Des premières photos d’accessoires Hori certifiés par Nintendo pour la #nintendoswitch ont fuité, confirmant certaines rumeurs. pic.twitter.com/QWGWnayMFn — DroidXAce (@DroidXAce) 10. Januar 2017

Nintendo hat den Leak noch nicht offiziell kommentiert.