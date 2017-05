Switch Version von Monster Hunter XX bestätigt

Lange wurde darüber spekuliert, doch nun hat Capcom Monster Hunter XX offiziell für die Nintendo Switch bestätigt. Weitere Details zum Spiel, Preis und Erscheinungstermin sollen am morgigen Samstag enthüllt werden. Da findet das Monster Hunter Championship Turnier statt.

Bei Monster Hunter XX handelt es sich um eine erweiterte Version von Monster Hunter X, hierzulande als Generations bekannt. Bisland wurde das Spiel nur für den Nintendo 3DS veröffentlicht.

Neu in dieser Version sind unter anderem ein höherer Schwierigkeitsgrad, der sich eher an Profis richtet, ein neues Dorf auf einem Luftschiff, neue Monster und Deviant-Versionen bekannter Monster. Zwei neue Jagdstile gibt es ebenfalls: Der „Brave Style“ soll sich an die Spieler richten, die gerne aggressiv kämpfen.