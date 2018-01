Super One More Jump erscheint am 25. Januar für Nintendo Switch

Super One More Jump heißt das neue Spiel der Death Squared-Entwickler Premo Games. Das kooperative Puzzle-Jump ’n‘ Run wird bereits am 25. Januar im eShop erhältlich sein.

Der fordernde Plattformer wird mit nur einer Taste gespielt und soll einfach zu erlernen, jedoch umso schwieriger zu meistern sein. Zudem bietet der Titel über 100 Level, fordernde Herausforderungen und einen Endlosmodus, der jeden Tag mit einem neuen zufälligen Level aufwartet.

Außerdem könnt ihr euren Charakter mit freischaltbaren Outfits und Avataren modifizieren. Multiplayer-Freunde dürfen sich auf einen Versus-Modus für maximal zwei und einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler freuen.

Erscheinen wird Super One More Jump am 25. Januar 2018 für Nintendo Switch.