Super Meat Boy erscheint für Nintendo Switch

Wie die Entwickler via Twitter bekannt gaben, wird das brutal schwere Jump ’n‘ Run Super Meat Boy von Team Meat für Nintendo Switch erscheinen. Noch in diesem Jahr soll der Titel als Download bereit stehen, im kommenden Jahr soll voraussichtlich sogar ein physischer Release folgen.

Yes. SMB on Switch will happen this year. Physical Switch (probably) next year. https://t.co/A5eYkfls81

— Team Meat (@SuperMeatBoy) 18. Oktober 2017