Super Meat Boy auf Nintendo Switch ein Verkaufserfolg

Seit dem 11. Januar steht das bockschwere Jump ’n‘ Run Super Meat Boy auch auf der Nintendo Switch zum Download bereit. Neu ist unter anderem der Race Modus, in dem zwei Spieler im Splitscreen gegeneinander antreten dürfen.

Wie Entwickler Team Meat nun via Twitter bekannt gibt, ist der Indie-Titel auch auf der Switch ein echter Verkaufserfolg. Konkrete Zahlen nannte man zwar nicht, allerdings kämen die Verkaufszahlen „erschreckend nah an die des Debüts auf Xbox 360 im Jahr 2010“ heran.

Super Meat Boy on Switch first day sales came shockingly close to it’s debut on Xbox 360 back in 2010. That’s. nuts.

Der Switch-exklusive Race Modus soll in der Zukunft auch Besitzern der PC-Version zugänglich gemacht werden, heißt es weiter.

We will make it available for PC at some point in the near future. https://t.co/fLHqlN21vo

— Team Meat (@SuperMeatBoy) 13. Januar 2018