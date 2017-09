Super Mario Odyssey: Zahlreiche neue Gameplayvideos

Am 27. Oktober 2017 erscheint mit Super Mario Odyssey der nächste Kracher für Nintendo Switch. Nun gut sechs Wochen vor der Veröffentlichung sind zahlreiche Vorschau- und Gameplay-Videos zum Jump and Run aufgetaucht, die wir euch an dieser Stelle gebündelt präsentieren wollen.

Neben Einblicken in neue Welten, werden auch zahlreiche bereits bekannte Level präsentiert.

Super Mario Odyssey Gameplay-Videos:

Lust auf Super Mario Odyssey bekommen? Dann bestellt euch jetzt das Spiel bei amazon.de zur Bestpreis-Garantie vor!