Super Mario Odyssey: Weitere Zusatzinhalte im Bereich des Möglichen

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern war Nintendo in den letzten Jahren nicht unbedingt ein Verfechter für Zusatzinhalte in Videospielen. Positive Beispiele lieferte der Konzern aus Kyoto dennoch. So wurde Mario Kart 8 auf der Wii U mit zwei tollen Zusatzpaketen erweitert und auch für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es eine lohnenswertes Zusatzpaket für 19,95 Euro.

Zuletzt kündigte Nintendo für Super Mario Odyssey den kostenlosen Zusatzmodus rund um Luigi’s Ballonjagd, doch nun scheinen auch weitere Zusatzinhalte im Bereich des möglichen. So äußerte sich jetzt Yoshiaki Koizumi, seines Zeichens Pruduzent von Super Mario Odyssey, bei unseren Kollegen von GameInformer:

“[….], Ich kann aktuell nichts genaues ankündigen, aber wenn wir auf eine coole Idee rund um das Spiel kommen würden, dann würden wir natürlich über einen Zusatzinhalt für Super Mario Odyssey nachdenken!“

Es wird also weiterhin spannend zu sehen sein, ob weitere Zusatzinhalte wie die Ballon-Jagd kostenlos für Super Mario Odyssey angeboten werden oder ob wir in Zukunft doch noch ein kostenpflichtiges Paket von Nintendo angeboten bekommen.

Quelle: GameInformer via NintendoToday