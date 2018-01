Super Mario Odyssey Soundtrack kann vorbestellt werden

Super Mario Odyssey ist ohne Zweifel eines der besten Spiele des abgelaufenen Jahres 2017. Einer von vielen Gründen dafür ist der erstklassige Soundtrack, der euch nicht nur mit Jump Up, Super Star einen zeitlosen Klassiker geliefert hat.

Wer sich den Soundtrack in einer schicken Deluxe-Edition ins Haus holen möchte, um im Auto oder auf dem Sofa den Klängen des Klempner-Abenteuers zu lauschen, erhält nun auf Play-Asia die Möglichkeit dazu.

Offiziell erscheint der Soundtrack am 28. Februar zu einem empfohlenen Preis von $ 43,99, doch der bekannte Importhändler bietet die Deluxe-Edition zu einem Preis von € 37.18 an, erwarteter Liefertermin ist der 07. März 2018.

Die Edition besteht aus insgesamt vier CDs und bietet, neben jeglicher Musik aus dem Spiel auch die iTunes-exklusiven Versionen von Jump Up, Super Star! und Break Free (Lead The Way).

Zudem beinhaltet das Paket ein Luxus Booklet mit den folgenden Inhalten:

・ Jump Up, Super Star! Japanese version commented by Aimi Mukohara

・ Kommentare der Entwickler

・ Pauline Setting Doumente

・ Jump Up, Super Star! + Break Free (Lead The Way) lyrics (der japanischen und englischen Version)

Oben drauf gibt es noch zwei Sticker.

Bei Play-Asia handelt es sich um einen vertrauenswürdigen Shop, bei dem wir schon öfters bestellt haben. Bezahlt werden kann unter anderem mit PayPal.