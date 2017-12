Super Mario Odyssey erzielt Verkaufs-Meilenstein in Japan

Super Mario Odyssey hat sich in Japan innerhalb kürzester Zeit zu einem „Million-Seller“ gemausert. Wie unsere Kollegen von der Famitsu melden, konnte sich der Jump and Run Titel aus dem Hause Nintendo bereits 1.055.806 Mal verkaufen. Der Titel kam am 27. Oktober 2017 weltweit und exklusiv für Nintendo Switch in den Handel.

In unserem Test konnte Super Mario Odyssey seine Qualitäten unter Beweis stellen und staubte für sein abwechslungsreiches Abenteuer eine Traumwertung von 10 Wertungspunkten ab.

Quelle: Famitsu via Gamefront