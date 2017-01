Sundered – Neues Spiel der Jotun-Macher erobert Kickstarter im Sturm

Erst gestern startete die Kampagne für Sundered, dem neuen Spiel von Thunder Lotus Games, auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Bereits jetzt konnte die vorgegebene Mindestsumme von 25.000 Kanadischen Dollar (ca. 18.000 Euro) mit Leichtigkeit überschritten werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnten über 10.000 Kanadische Dollar mehr gesammelt werden, als erforderlich. Dabei läuft die Kampagne noch etwas einen Monat lang.

Sundered soll im Juli 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen und Spielelemente des beliebten Metroidvania-Genres mit Horroreinlagen und spannenden Kämpfen verbinden. Spieler schlüpfen in die Haut von Eshe, die in einer zerstörten Welt ums nackte Überleben kämpft. Besonders die Kämpfe gegen riesige Bossgegner sollen es in sich haben.

Auch das letzte Spiel der Entwickler, Jotun, wurde über Kickstarter finanziert und war ein voller Erfolg. In unserem Test konnte das in der nordischen Mythologie angesiedelte Action-Adventure den begehrten Award einheimsen.

Wer das Spiel noch unterstützten möchte, kann dies auf Kickstarter tun.