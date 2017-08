Summer Bloodfest von Dead by Daylight läuft bereits!

Knapp einen Monat ist es her, da haben wir unseren Testbericht zu Dead by Daylight veröffentlicht. In dem Multiplayer-Horror-Spiel geht es darum in der Rolle eines Mörders Teenager zu töten, oder eben als jene zu versuchen dem Mörder zu entkommen. Jetzt ist ein Event gestartet, welches dem Spieler die Chance gibt, die heiß begehrten Blutpunkte zu verdreifachen.

Gemeinsam sind wir stark

Ziel des Events ist es eine stattliche Anzahl von 150 Milliarden Blutpunkte gemeinsam zu sammeln. Haben Spieler das Ziel bis zum 08. August erreicht, werden sie mit folgenden Errungenschaften belohnt:

The Challenge: Accumulate over 150 BILLION bloodpoints over the course of this event

The Reward: On PC: Allow the Anniversary Bloodpoint offerings spawns until the next Community Event On Console: Access to Anniversary Bloodpoint offerings + Allow the Anniversary Bloodpoint offerings spawns until the next Community Event“



Quelle