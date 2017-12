Street Fighter 30th Anniversary Collection kommt 2018

Eine Legende kehrt im kommenden Jahr zurück! Street Fighter wird 30 und um das zu feiern, hat Capcom die Street Fighter 30th Anniversary Collection angekündigt. Der ultimative Tribut an die Spielhallen-Wurzeln der Street Fighter-Reihe erscheint im Mai 2018 für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Die Compilation beinhaltet folgende Klassiker:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpa

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2 nd Impact

Impact Street Fighter III: Third Strike

Neugierig geworden? Dann gebt euch den coolen Ankündigungstrailer!

Street Fighter 30th Anniversary Collection-Trailer:

Zusatzfunktionen & Fan-Inhalte!

In den vier Klassikern Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike können Spieler die Duelle nun sogar online austragen. Während sie auf Gegner warten, können Spieler in Online-Lobbies ihre Kampfkünste gegen die CPU auf die Probe stellen und erleben so das echte Arcade-Spielgefühl. In Lobbies können sich vier Spieler aufhalten und gemeinsam in Ranglistenkämpfen den Street Fighter-Thron erklimmen. Wer der weltweit beste Kämpfer ist, zeigen die globalen Ranglisten. Die modern “Rewind”-Technik sorgt für latenzfreie Online-Kämpfe.

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection können Fans legendäre Momente der Reihe wieder- oder neu erleben – darunter etwa die Premiere von zwei der populärsten Videospielhelden überhaupt: Ryu und Ken im ersten Street Fighter. Im Museum können sich Fans Konzept-Grafiken und Charakter-Biographien ansehen und ihre Street Fighter-Expertise zu allen Spielen in einer interaktiven Zeitleiste auffrischen. Auf die Ohren gibt es mit dem Musik-Player, in dem man die vielen ikonischen Hymnen der Street Fighter Reihe anhören kann.

Als Release für die Collection peilt Capcom aktuell den Mai 2018 an.

Quelle: Capcom