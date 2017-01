Story of Seasons und BlazBlue auf der Nintendo Switch

Vorweg gesagt, sollte man erwähnen, dass diese Ankündigungen sich bisher nur auf den japanischen Markt beziehen. Für Europa ist davon noch nichts bekannt. So wurde jetzt auch ein neuer Teil der Bokujou Monogatari-Reihe (Harvest Moon) und ein neues Kampfspiel des beliebten japanischen Prüglers BlazBlue angekündigt.

Neuer Name

Gut, so neu ist der Name nicht mehr. Dennoch sollte man vielleicht kurz erwähnen, dass Harvest Moon jetzt den Namen Story of Seasons trägt. Kurzum ist der Name aufgrund von rechtlichen Gründen geändert. Dementsprechend erfährt man auf der japanischen Seite von Nintendo, dass Story of Seasons auf der Nintendo Switch erscheint.

Wie schon erwähnt gilt diese Ankündigung bisher nur für den japanischen Markt. Ob es Story of Seasons früher oder später auch zu uns schafft, bleibt abzuwarten.

Ragna the Bloodedge ist zurück

Folglich berichtet JPGames noch über einen neuen Ableger der BlazBlue-Reihe. Auch bei diesem Titel ist es noch kein Garant, dass er auch in Europa den Weg auf die heimischen Nintendo Switch-Systeme finden wird.