Neben vielen Neuankündigungen, stellte Bethesda auch ein neues Kapitel zu Dishonored vor. In Dishonored: Death of the Outsider schlüpft ihr in die Rolle von Billie Lurk um dem Ziel zu folgen die Outsider zu töten. Dishonored; Death of the Outsider erscheint am 15.09.2017.

Trailer

Quelle