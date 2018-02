State of Decay 2 kommt ungeschnitten nach Deutschland

Horrorfans können aufatmen! Wie Microsoft nun via Twitter mitteilte, wird das Zombie-Abenteuer State of Decay 2 komplett ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Der Titel hat von der USK eine Einstufung „ab 18 Jahren“ erhalten und wird ohne inhaltliche Kürzungen auf der Xbox One erscheinen.

Nun fehlt dem Titel nur noch ein finaler Releasetermin, den Microsoft hoffentlich in Kürze bekannt geben wird.

Quelle: Xbox DACH