Star Wars Battlefront: Schon bald im EA Access Vault

EA Access Mitglieder dürfen sich freuen, denn schon bald steht für sie der Shooter Star Wars Battlefront kostenlos zum Download zur Verfügung.

Ab dem 13. Dezember ist der Star Wars Shooter, gerade rechtzeitig zum Kinostart des neuen Filmes Rogue One, Bestandteil der Vault. Dies hat EA via Twitter bekanntgegeben.

EA Access ist ein Premium-Abo auf der Xbox One und kostet 3,99 € im Monat, beziehungsweise 24,99 € im Jahr. Mitglieder profitieren zusätzlich von Testversionen neuer EA-Spiele und 10 % Rabatt auf digitale Käufe von EA-Produkten für Xbox One.

.@EAStarWars Battlefront will be joining The Vault on 12/13: https://t.co/w9YTS9yumv pic.twitter.com/vP8r6N14Pi

— EA Access (@EAAccess) 6. Dezember 2016