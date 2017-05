Star Wars Battlefront 2 – DICE spricht über den weiblichen Hauptcharakter

Star Wars Battlefront 2 wurde erst kürzlich auf dem Star Wars Celebration-Event enthüllt. Neu im Nachfolger soll eine Kampagne sein, welche ihr aus den Augen der Imperialistin Iden Versio verfolgt. Sie dient dem Imperium seit einigen Jahren und versucht die Rebellion im Keim zu ersticken.

Im ersten Trailer, als auch in vielen Interviews nach der Enthüllung, wurden weitere Details zu ihrer Person bekanntgegeben. Diese Entscheidung scheint bei vielen Fans aber Fragen aufgeworfen zu haben. Zum Glück verschwendet DICE keine Zeit damit, ihre Entscheidung zu rechtfertigen.

Game Director Mark Thompson hat gegenüber Eurogamer folgendes gesagt:

„[Für mich] geht es darum einen guten Charakter zu erstellen. Alles andere kümmert mich nicht. Wenn der Charakter für die Geschichte Sinn ergibt und in das Universum gehört, ist alles andere unwichtig.“

„Fühlt es sich richtig für die Geschichte an? Fühlt es sich richtig für Star Wars an? Ist der Charakter interessant und zugehörig, ist es jemand, an den wir anknüpfen können? Das sind die interessanten Dinge, alles andere ist unwichtig.“