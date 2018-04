Square Enix hat Shadow of the Tomb Raider offiziell enthüllt

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics veröffentlichen heute den ersten Trailer zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER. Das spektakuläre Video zeigt die Videospiel-Ikone Lara Croft im neuesten Abenteuer der preisgekrönten, von Fans wie Kritikern gefeierten TOMB RAIDER-Serie. Das Spiel wird von Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entwickelt und erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Der Enthüllungstrailer von Shadow of the Tomb Raider:

In SHADOW OF THE TOMB RAIDER muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist – dem weltberühmten TOMB RAIDER.

Die Versionen des Spiels:

Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen finden Sie hier: www.tombraider.com Details zu den Vorbesteller-Boni bei ausgewählten Einzelhändlern werden in Kürze bekannt gegeben.

Quelle: Square Enix