Square Enix geht Partnerschaft mit Marvel ein

Square Enix hat die Bombe platzen lassen und eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Marvel angekündigt. Im Zuge der Kooperation sollen in den kommenden Jahren gleich mehrere Spiele erscheinen. Bereits der erste Titel kommt einem wahren Paukenschlag gleich.

The Avengers Project von Square Enix und Marvel

Das erste Spiel der Kooperation wird The Avengers Project sein, welches voraussichtlich 2018 erscheinen wird. Handfeste Informationen zum Spiel sind bisher allerdings Mangelware.

Was wir allerdings wissen ist, dass das Spiel in Kooperation zwei namhafter Entwickler ensteht. Niemand geringeres als Crystal Dynamics (Tomb Raider-Serie) und Eidos Montréal (Deus Ex-Reihe) arbeiten an dem Projekt. Damit dürfte die Qualität also schon fast gewährleistet sein. Wir jedenfalls sind gespannt.