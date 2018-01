Splatoon 2 – Shellendorf Institute erscheint morgen

Der Multiplayer-Hit Splatoon 2 (unser Test) wird am morgigen Freitag um eine neue Karte erweitert. Das Shellendorf Institute, so der Name der neuen Map, ist ein riesiges Museum und wartet mit Dino-Skeletten, Skulpturen und anderen Kunstgegenständen auf.

Hierzulande wird die Karte im Laufe des morgigen Tages zum Download angeboten werden. Nintendo hat die Map via Twitter angekündigt und auch einige Screenshots gepostet.