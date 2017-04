Splatoon 2: Release, Trailer & neue Details

Nintendo hat in der Nintendo Direct am gestrigen Tag offiziell bestätigt, dass der Nintendo Switch-exklusive Shooter Splatoon 2 am 21. Juli 2017 in Deutschland erscheinen wird. Am gleichen Tag werden auch drei neue amiibo-Figuren zum Spiel veröffentlicht, die dazu genutzt werden können, um neue Inhalte im Spiel freizuschalten.

Die neuen amiibo zu Splatoon 2 sehen wie folgt aus:

Gleichzeitig wurde auch ein neues Gameplay-Video zum Spiel veröffentlicht, in dem auch der Spielmodus „Salmon Run“ vorgestellt wird, der erstmals in Splatoon 2 spielbar sein wird. In diesem kooperativen Vier-Spieler-Modus, tretet ihr in einem Team, bestehend aus vier Spielern an und nehmt es mit einer neuen lachsartigen Spezies auf. Im Koop-Modus können die Spieler ihre Charaktere gegenseitig wiederbeleben, indem sie sie mit Tinte einfärben.

Splatoon 2 kann ab sofort bei amazon.de vorbestellt werden und erscheint am 21. Juli 2017 exklusiv für Nintendo Switch!

Quelle: Nintendo