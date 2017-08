Splatoon 2 mit eingebautem Sprachchat bei LAN-Verbindung

NeoGAF User PetrCobra hat eine interessante Entdeckung in Nintendo’s Farbshooter Splatoon 2 (unser Testbericht) gemacht. Wenn ihr die Nintendo Switch mittels LAN-Kabel verbindet, verfügt das Spiel über einen eingebauten Sprachchat – der nervige Umweg soll somit entfallen.

Wenn man eine Tastenkombination drückt (vermutlich L+R+Linker Stick) wird die LAN-Verbindung zum Spielen verwendet. In dem Moment in dem die Tester mithilfe der Kombination in die LAN-Lobby wechselten, war die Stimme des Spielers mit angeschlossenem Headset zu hören.

Das bescheinigt also, dass Splatoon 2 sehr wohl über einen eingebauten Sprachchat funktioniert und kein Umweg über die App notwenig ist.Vielleicht bekommt Nintendo das ja in naher Zukunft auch ohne diese Tastenkombination zum Laufen.