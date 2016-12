Special: Unsere Spiele des Jahres 2016

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Zeit genug, die vergangenen 366 Tage noch einmal Revue passieren zu lassen und unsere Spiele des Jahres 2016 zu wählen. Für die Welt der Videospiele waren es zumindest ereignisreiche Zwölf Monate. Seien es nun neue Marken die uns erfreuen, Remasters unserer Lieblingsspiele oder neue Hardware wie PlayStation 4 Pro, Xbox One S oder NES Classic Mini.

Komplettiert wird das Jahr von ganzen sechs mehr oder weniger gelungenen Videospielverfilmungen, die sich über alle nur erdenklichen Genres erstrecken. Doch nun genug geschwätzt. Hier folgen nun unsere Spiele des Jahres 2016.

Lukas‘ Spiele des Jahres 2016

Als ich begann meinen Text zu tippen ist mir aufgefallen, dass ich nicht viel Zeit mit Videospielen verbrachte dieses Jahr. Zumindest nicht mit den Neuen. Meistens holte ich nur alte Titel nach wie Dishonored, welches schnell einen Platz in meinem Herzen fand, oder schaute Serien. Darum wird meine Liste auch nur die drei besten Spiele auflisten, die ich spielte. Und Hand aufs Herz, darunter sind nicht gerade die Blockbuster des Jahres.

Platz 3: Assassin’s Creed Chronicles

Nicht viele wissen, dass Ubisoft mit Assassin’s Creed II Discovery, einem Ableger für den Nintendo DS, es bereits vorher gelang das Franchise als 2D-Fassung umzusetzen. Mir hat der Titel gefallen, weshalb ich sehr aufgeregt über die Ankündigung der Chronicles-Reihe gewesen bin, welche aus drei einzelnen Teilen besteht. Leider wird die Hintergrundgeschichte nie so ausführlich und spannend erzählt, wie sie es hätte sein können und bildet mehr eine Prämisse für die einzelnen Level. Dennoch machte es Spaß, als Assassine an Wachen vorbei zu schleichen und das ein oder andere Rätsel zu lösen. Für Fans eine klare Empfehlung.

Platz 2: Mirror’s Edge Catalyst

Nach beinahe acht Jahren ist endlich ein weiteres Mirror’s Edge erschienen. Unsagbar viele Stunden verbrachte ich mit dem ersten Teil und war von Catalyst durch und durch angetan. Die Stadt bietet sehr viel Spielraum und alternative Wege ohne gleich gestellt zu wirken. Das Laufen ist flüssiger als im Vorgänger und auch Schusswaffen gehören nicht mehr zum Repertoire, sondern blitzschnelle Attacken mit Schlägen und Tritten. Was mir etwas schnell den Spaß verdarb ist die Story, welche nie einen wirklich spannenden Punkt erreicht oder viel Tiefe besitzt. Gewisse Dinge, wie Faiths Vorgeschichte, werden völlig außer Acht gelassen und sind nur über einen separaten Comic in Erfahrung zu bringen (wofür während der Ladezeiten sogar Werbung gemacht wird). Ich sehe den Titel mittlerweile als Standfuß für zukünftige, bessere Spiele.

Platz 1: Overwatch

Bereits in unserem Special zu den weihnachtlichen Geheimtipps habe ich Overwatch erwähnt und werde es wieder tun. Zuvor konnte mich kein reiner Multiplayer-Titel überzeugen und für sich gewinnen, schnell habe ich immer die Lust verloren. Ich bin nicht einmal ein großer Shooter-Fan. Vielleicht ist es die Geschichte einer Gruppe einzigartig talentierter Charaktere, die auf der ganzen Erde für Frieden kämpft, die mich als Superhelden-Liebhaber anzog. Fakt ist, dass ich zuvor noch nie so einen Spaß gehabt habe als Team gegen andere Spieler anzutreten und sie mit einem großen Repertoire an unterschiedlichen Fähigkeiten der Reihe nach zu eliminieren. Spiel des Jahres? Für mich definitiv.

Philipps Spiele des Jahres 2016

Zurückblickend war 2016 in meinen Augen ein sehr gutes Jahre für Videospiele. Trotz zumindest gefühlter Remaster-Schwämme konnten wir Spieler uns an einigen herausragenden neuen Marken und Fortsetzungen erfreuen.

Dabei nur drei Spiele des Jahres herauszufiltern, fällt mir in diesem Jahr enorm schwer. Meiner Meinung nach hat nämlich die Qualität der Neuveröffentlichungen gegenüber den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und das genreübergreifend. Sei es ein herausragendes Inside, ein wunderschönes The Last Guardian oder ein meditatives Firewatch. Hier nun aber meine drei Favoriten.

Platz 3: Forza Horizon 3



Forza Horizon 3 auf den dritten Platz zu verbannen tut fast schon weh. Unzählige Stunden habe ich im virtuellen Australien verbracht und nicht eine einzige Minute davon war langweilig. Der Titel verbindet die beiden Komponenten Rennspiel und Open-World-Spiel auf unvergleichliche Art und Weise.

Hier stimmt einfach alles: Von der grandiosen und lebendigen Welt über das spannende und fehlerfreie Gameplay, bis hin zu der unvergleichlichen Technik. Ein absolutes Fest, nicht nur für Genrefreunde und definitiv ein Kaufgrund für die Xbox One. Absolutes Pflichtprogramm, zumal uns die Entwickler mit der kürzlich veröffentlichten Erweiterung auch noch in weitaus kühlere Gefilde schicken.

Platz 2: Uncharted 4 – A Thief’s End

Uncharted 4 müsste eigentlich mein Spiel des Jahres sein. Eigentlich. Nathan Drakes nunmehr viertes Abenteuer hat absolut alles, was man sich nur wünschen kann. Eine kinoreife Story, fehlerfreie Inszenierung, spannende Rätsel, starke Kämpfe und eine schlichtweg atemberaubende Technik. Kurzum ein absolutes Meisterwerk, welches sich keine echten Schwächen leistet.

Uncharted 4 ist in meinen Augen nicht nur eines der besten Spiele des Jahres und auf der PlayStation 4, sondern zählt für mich auch zu den besten Spielen aller Zeiten. Selten hat mich ein Abenteuer derart gepackt und ich freue mich riesig auf die Erweiterung im kommenden Jahr.

Platz 1: Gwent

Was habe ich im Jahr 2015 das Rollenspiel The Witcher 3 geliebt. Und was habe ich das Kartenspiel Gwent darin geliebt.

Mein Spiel des Jahres ist die entsprechende Standalone-Fassung von Gwent. Ja, das Spiel befindet sich noch in der geschlossenen Betaphase und ist noch nicht final. Und ja, das Spiel ist erst Ende Oktober erschienen. Trotzdem habe ich schon mehr Stunden mit der Kartenschlacht verbracht, als vermutlich mit allen anderen Spielen des Jahres 2016.

Dafür gibt es eine ganze Fülle an Gründen. Da wäre beispielsweise das hervorragende Balancing, welches noch dazu mit jedem veröffentlichten Patch erneut optimiert wird. Das unglaublich fesselnde Spielprinzip dürfte zudem sowohl Anfänger, als auch Profis ansprechend. Der Einstieg fällt zumindest sehr leicht. Mit der Zeit stellt man dann allerdings fest, dass Gwent eine enorme taktische Tiefe besitzt. So versucht man, vielleicht noch diese eine Karte zu bekommen, um das eigene Deck zu perfektionieren.

Ehe man sich versieht, sind dabei erneut mehrere Stunden verstrichen. Kaum ein anderes Spiel bietet ein derartiges Suchtpotential. Ein weiterer, nicht zu verachtender Vorteil liegt für mich auch darin, dass man auch mal zwischendurch zwei bis drei schnelle Runden spielen kann und sich nicht erstmal stundenlang hineinfinden muss. Ein wahres Fest!

Lars‘ Spiele des Jahres

Wenn wir auf das Jahr 2016 zurückblicken, dann stell ich persönlich fest, dass viele große Titel erschienen sind. Viele Titel auf welche ich persönlich sehr lange gewartet habe. Viele Enttäuschungen und viele Spiele die mich doch positiv überrascht haben.

Ich möchte in meiner Einleitung kurz drei Spiele nennen, welche es leider nicht ganz in die Top 3 geschafft haben. So gibt es da die Bombentitel wie Uncharted 4 oder Forza Horizon 3, wenn ich ein Fan von Rennspielen wäre, hätte es letzteres sicher in die Top 3 geschafft. Im Gegenzug gibt es aber auch noch Spiele wie Fire Emblem Fates die nennenswert sind, aber vielleicht nicht so populär. Kommen wir aber nun zu meiner Top 3.

Platz 3: Dark Souls 3

Dark Souls 3 ist mein persönlicher Platz 3. Als Neuling in der Souls-Saga hat mich der dritte Teil sofort in seinen Bann gezogen. Ich weiß noch genau wie meine ersten Spielstunden aussahen, ich lief mit meinem Söldner einen Weg entlang, schnetzelte problemlos ein paar Skelette. Folglich kam eine Weggabelung, der erste Hinweis, welcher mich motiviert hatte diesen zu folgen. Infolgedessen hat mir eine Kristallbestie direkt klar gemacht, was mich bei Dark Souls 3 erwartet.

Die Bosskämpfe waren fordernd, imposant und haben mich gefesselt. Das Analysieren der richtigen Strategie hat mir sehr viel Spaß gemacht und für mich ist es zurecht einer der besten Titel des Jahres.

Platz 2: Overwatch

Overwatch ist für mich DER Shooter 2016. Zurecht ist Overwatch das Spiel des Jahres geworden – so meine Meinung. Die Helden haben mich überzeugt und waren alle für sich in einem guten Gleichgewicht. Ob das der flinke Cyberninja Genji ist, die kaltblütige Scharfschützin Widowmaker oder der groß gewachsene Tank Reinhardt. Ich behaupte, dass für jeden etwas dabei ist.

Als MOBA-Fan gefielen mir die Fähigkeiten der Helden sehr gut. Auch, dass es zu jedem Helden einen Counterpart gab/gibt. Ich hatte und werde noch viele tolle Stunden mit diesem Titel haben. Anders als bei anderen Multiplayer-Shootern habe ich bei Overwatch die Durststrecke noch nicht erreicht.

Platz 1: Final Fantasy XV

Final Fantasy XV ist mit Abstand mein Highlight des Jahres. Seit satten 10 Jahren habe ich auf diesen Titel gewartet und habe mich unmenschlich gefreut, als ich endlich zwei Exemplare ergattern konnte. Seither habe ich 72 Stunden in dem Spiel verbracht und bin nach wie vor noch nicht mit allem durch, habe nach wie vor noch nicht alles gesehen. Selten kam es vor, dass mir eine Story eine Träne in die Augen gebracht hat – meine Frau hat mich aufgezogen – aber als die Story dann Fahrt aufnahm ging das nunmehr nicht anders.

Auch wenn nicht alle Fans zufrieden mit dem Ableger waren, so hat er meine Erwartungen doch im vollen Umfang erfüllt. Popups, Matschtexturen und lange Ladezeiten nerven ein wenig. Ich konnte über diese aber hinweg sehen.

Seit der ersten Sekunde an, habe ich das Quartett rundum Prinz Noctis ins Herz geschlossen und mit ihnen gefiebert und gebangt. Ich freue mich auf die weiteren Stunden, welche ich mit der Truppe noch erleben werde.

Für mich das Spiel des Jahres – Final Fantasy XV!