Special: Speedlink Zubehör für die Nintendo Switch

Wie in unserem Special zu dem Zubehör von Snakebyte, hat uns auch der Hersteller Speedlink einige interessante Zubehörartikel rund um die Nintendo Switch zukommen lassen. Neben einem Starterset, haben wir einen Strom-Adapter für den PKW unter die Lupe genommen und eine günstigere Alternative zum Nintendo Netzteil getestet. Alle drei Artikel möchten wir euch in dem folgenden Zubehörspecial genauer vorstellen.

Speedlink Starterset

Ebenso wie Snakeybyte, hat auch Speedlink ein Starterkit für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Wahlweise in einer 4-in-1- und einer großen 7-in-1-Variante erhaltet ihr ihr ein Erstausstatter-Set für eure neue Nintendo-Konsole. Vorstellen möchten wir euch hier die umfangreichere der beiden Versionen, welche ihr je nach Verfügbarkeit für rund Hier auf Amazon.de erwerben könnt.

Folgender Inhalt erwartet euch in dem 7-in-1 Starterset von Speedlink:

Siebenteiliges Zubehörpaket für die Nintendo-Switch-Konsole

Ladekabel für jede USB-Buchse (3m)

Bildschirm-Schutzfolie mit Softcard und Reinigungstuch

robuste Transporthülle für bis zu vier Cartridges

In-Ear-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und Mikrofon für besten Stereoklang auch unterwegs

Vier Schutzkappen für die Analogsticks

Auffällig im Vergleich zum Starter:Kit von Snakebyte ist hier, dass kein Case dabei ist. Im Gegenzug bietet das 7-in-1-Set allerdings ein Ladekabel, welches mit jeder USB-Buchse kompatibel ist. Dies gilt allerdings nicht mit dem USB-Anschluss der Docking-Station der Nintendo Switch.

Das In-Ear-Headset macht seine Sache für den Preis gut und bietet einen angenehmen Stereoklang. Auch die Folie ließ sich mit der richtigen Handhabung von Softcard und Reinigungstuch ohne weitere Probleme auftragen, ist allerdings nicht entspiegelt. Außer einem fehlenden Case und einem USB-Stecker ist das 7-in-1-Starter Kit eine runde Sache, die allerdings mit 30 € etwas teurer als Snakebyte’s Starter:Kit. Nett sind zudem die abrutschsicheren Schutzkappen für die Analogsticks der Switch, die in rot und schwarz ausgeliefert werden und ein angenehmes, griffiges Spielgefühl ermöglichen.

Empfehlung:

Das 7-in-1-Starter Kit von Hersteller Speedlink für die Nintendo Switch ist eine runde Sache. Es wird eine Menge Zubehör geboten und dank des universell einsetzbaren Ladekabels habt ihr die Möglichkeit die Nintendo Switch in vielen Lebenslagen aufzuladen. Einzig die fehlende Schutzhülle und der Fakt, dass das Ladekabel nicht mit der Docking-Station kompatibel ist schmälert den Gesamteindruck etwas. Auch der Preis ist etwas höher als der vom Starter:Kit von Konkurrent Snakebyte.

Dennoch können wir eine Empfehlung aussprechen, sofern ihr schon im Besitz eines einzelnen Schutzcases für eure Switch seid und auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörartikeln seid.

Speedlink Rod USB Car Adapter

Zusätzlich zu dem 7-in-1-Starter Kit, hat uns auch noch der Speedlink Rod USB Car Adapter erreicht. Dieser lässt sich relativ schnell erklären und wird momentan für ungefähr EUR 17,98 angeboten. Das gute Teil bietet euch die Möglichkeit die Nintendo Switch über den Zigarettenanzünder im Auto aufzuladen. Beiliegend ist ein Kabel mit einem USB-C Stecker für die Nintendo Switch. Die Kabellänge beträgt 1,5 Meter und bietet somit den Komfort die Konsole überall in der Fahrerkabine abzulegen!

Empfehlung:

Was soll man hier schon groß sagen? Der Adapter macht was er soll und empfiehlt sich vor allem für Spieler, welche oft als Beifahrer oder Fahrer (bitte nur im Stand spielen 😉 ) mit dem Auto unterwegs sind. Alle anderen können logischerweise getrost an diesem Zubehörteil vorbeigehen. Positiv fällt zudem auf, dass das USB-C-Kabel unabhändig von dem Adapter an anderen Netzteilen im Haushalt genutzt werden kann.

Speedlink FUZE USB-Power Supply

Eines der größeren Mankos der Nintendo Switch ist ohne Frage die recht kurze Akku- Laufzeit von gut drei bis vier Stunden je nach Spiel und Einstellungen des Displays. Dank des FUZE USB Power Supply Kabels, könnt ihr eurer Switch aber auch unterwegs wichtige Energie zuführen, sodass ihr nicht so schnell der Saft ausgeht. Das FUZE-Ladekabel besteht aus einem 1,5 Meter langem USB-C-Kabel, welches kompatibel mit der Nintendo Switch ist und einem zugehörigen Ladegerät für 230 Volt-Steckdosen. Danke USB-A-Anschluss, könnt ihr auch zahlreiche andere Geräte wie euer Smartphone oder weitere mobile Geräte über den Netzstecker aufladen, sodass sich das FUZE USB-Ladegerät perfekt als Begleiter auf Reisen eignet. Unsere Switch-Konsole wurde von Speedlinks‘ Ladekabel jedenfalls sowohl im Dock, als auch im mobilen Modus zuverlässig mit Strom versorgt, sodass wir das gut 20 Euro teure Gerät als kostengünstigere Alternative zum Original-Ladekabel von Nintendo empfehlen können.

Empfehlung:

Im direkten Vergleich zum Netzteil von Nintendo fällt das Speedlink FUZE USB-Power Supply positiv durch seinen günstigeren Preis und die clevere Verarbeitung auf. Da das USB-C-Kabel nicht an den Netzstecker gebunden ist, könnt ihr auch viele weitere Geräte über den Netzstecker laden, sodass sich das Set als universeller Begleiter auf Reisen und im Haushalt eignet.

Vielen Dank an Speedlink für die freundliche Bereitstellung des Zubehörs!