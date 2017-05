Special: Snakebyte Zubehör für die Nintendo Switch

Eine neue Spielekonsole erfordert immer auch neues Zubehör mit der sie versorgt werden will. Der Zubehörhersteller snakebyte hat uns ein kleines Päckchen mit Zubehör geschickt, welches wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten. Zuletzt hat Kollege Christian bereits die Stereo-Kopfhörer HEAD:PHONE von snakebyte für die Switch getestet, deren Test ihr euch hier zu Gemüte führen könnt.

Snakebyte STARTER:KIT

Mit dem Snakebyte STARTER:KIT für EUR 19,99 , ist man als frischgebackener Besitzer der Switch gut gerüstet.

Das Starterkit von Snakebyte bietet euch folgenden Inhalt:

Schutzfolie samt Reinigungstuch und Softcard

Hardcase zum Schutz der Konsole

Schutzkappen für die Analogsticks der JoyCons

Kopfhörer

ein Gamecase für vier Cartridges



Eine Besonderheit und gleichzeitig auch dicker Pluspunkt im Vergleich zu den Starterkits der Konkurrenz ist definitiv das beigelegte gut verarbeitete Hardcase. Dieses sucht man nämlich bei anderen Einsteigerkits der Konkurrenz vergeblich. Der Innenraum bietet es Platz für die Nintendo Switch im Handheldmodus und fixiert die Konsole dank zweier Gummibänder auf einem filzigen Untergrund. Die aufgeklappte Oberseite bietet euch mit einem Tragenetz Platz für das mitgelieferte Zubehör. Leider kann man das Tragenetz nicht verschließen, weswegen es schon mal vorkommen kann, dass beispielsweise das Case für die Cartridges bei ungünstiger Positionierung hinaus fällt.

Auch im Bereich der Kopfhörer – bei einem Gesamtpreis von 19,99 € kann man aber auch nicht so viel erwarten – muss sich das Starterkit von Snakebyte zumindest in unserer Testvariante Kritik gefallen lassen. Schon beim ersten Anstecken an die Nintendo Switch habe ich ein unangenehmes Rauschen im Ohr vernommen, als ich schließlich den 3,5 mm Klinkenstecker ein wenig berührt habe war der Ton auf einem Ohr weg und teilweise gänzlich ausgefallen. Folglich konnte ich hier von einem leichten Wackelkontakt ausgehen. Ich will allerdings auch betonen, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handeln könnte. Wer allerdings nach einer sehr guten Kopfhörer-Alternative sucht, der kann sich gerne diesen Testbericht von Christian durchlesen!

Empfehlung:

Mit dem Preis von 19,99 € stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Case gibt Platz für das Nötigste und fixiert die Nintendo Konsole sicher auf dem filzigen Boden des Cases.

Demgegenüber fehlt allerdings ein Verschluss für das innen befestigte Tragenetz. Auch die beigelegten Kopfhörer konnten leider aufgrund einer Störung im Anschlusses nicht überzeugen! Folglich hoffe ich aber auch, dass dies nur ein Einzelfall ist. Zusätzlich ermöglichen die Schutznoppen für die Analogsticks ein griffiges Spielgefühl und eure Spielmodule werden dank des Schutzcases gut geschützt.

Alles in allem sollte das Starterkit von Snakebyte aber genau das erreichen, für was es geschaffen wurde: Eure Nintendo Switch sicher durch den Alltag zu begleiten!

Snakebyte CARRY:BAG

Zusätzlich zu dem oben genannten Starterkit, hat uns Snakebyte noch eine Tragetasche im schlichten grau zukommen lassen, das optisch gut zuer Switch passt. Die Snakebyte CARRY:BAG hat ungefähr denselben Umfang wie das Hardcase aus dem Starterkit und wurde aus widerstandsfähigem Neopren gefertigt.

An der Vorderseite der Tasche befindet sich ein Reißverschluss, welcher Platz für zusätzlich mitgeführtes Zubehör oder Cartridges bietet. Auch hier wird die Nintendo Switch im Handheldmodus verstaut, kann aber auch aufgrund der fehlenden Fixiermöglichkeiten ohne Joy-Cons untergebracht werden. Die Tragetasche kostet ungefähr EUR 12,99 und ist somit eine kostengünstige Alternative, wenn ihr nur eine Transporttasche für eure Switch sucht.

Empfehlung:

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei nicht um ein Hardcase handelt, sondern lediglich um eine Tragetasche, wirkt die Carry:Bag natürlich etwas schutzloser im Vergleich zu dem Case aus dem Starterkit. Außerdem fehlt hier die Möglichkeit die Switch innerhalb der Tasche zu fixieren, kommt dafür allerdings in einem angenehm anfühlenden Material und mit 12,99 € auch günstiger daher. Je nach Situation kann ich hier eine Empfehlung für die Carry:Bag aussprechen. Beispielsweise für lange Autofahrten auf der Rückbank. Im Gegensatz dazu würde ich bei Reisen mit Rucksack und Koffer das Hardcase aus dem Starterkit bevorzugen!

Vielen Dank an Snakebyte für die freundliche Bereitstellung des Zubehörs!