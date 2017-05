Special: Nützliches Zubehör für die Nintendo Switch

Neben dem Zubehör von Snakebyte und Speedlink, gibt natürlich auch noch weitere Helferlinge, die euch den Alltag mit eurer Nintendo Switch versüßen. Ein paar sehr nützliche Zubehörartigel möchten wir euch in diesem Special vorstellen.

„Hilfe! Die Docking-Station zerkratzt meine Switch!“

Einige Besitzer der Nintendo Switch klagen darüber, dass der Bildschirm der Switch zerkratzt, wenn man sie an- oder abdockt. Zum einen kann man dies natürlich mit diversen Hartglas-Folien verhindern, aber zusätzlich gibt es auch noch die Variante sich eine sogenannte Dock Sock anzuschaffen. Neben dem Effekt, dass die Nintendo Switch nicht mehr zerkratzt, verschönert die „Socke“ eure Docking-Station mit unterschiedlichen Farben und Motiven. Ihr wollt eure Station individuell mit Mario und Co. gestalten? Kein Problem, denn die Dock Socks können bei Etsy.com recht günstig und in verschiedenen Designs erstanden werden!

„Mein Speicher ist voll!“

Ich gebe zu, auch ich war zu Beginn skeptisch was den internen Speicher der Nintendo Switch betrifft. Vor allem Spieler, welche sich auf die digitalen Käufe beschränken, werden langfristig betrachtet irgendwann dazu gezwungen Inhalte zu löschen oder die Speicherkapazität mit einer Micros SD-Card zu erweitern.

SanDisk hat uns freundlicherweise eine 32 GB SD-Card zur Verfügung gestellt. Den zusätzlichen Speicher gibt es von SanDisk schon ab 9,99 €.

Neben dem erweiterten Speicher, haben SD-Cards aber noch einen weiteren Effekt. Wie die Jungs von Digital Foundry beweisen, verkürzen sich nämlich auch die Ladezeiten der Spiele im Vergleich zu den Retailfassungen, unterliegen aber immer noch dem internen Speicher der Nintendo Switch:

„Die Joy Cons sind zu unhandlich!“

Erst kürzlich erschien Mario Kart 8 Deluxe auf dem Markt. Christian hat sich bereits auf die Pisten im Pilzkönigreich gewagt und erzählt euch hier von seinen Eindrücken. Mario Kart 8 Deluxe ist mit verschiedenen Eingabegeräten kompatibel. Folglich habt ihr die Möglichkeit euren Boliden mit einem einzelnen Joy-Con zu steuern. Bekanntlich liegen die Joy-Cons einzeln aufgrund ihrer Größe ein wenig gewöhnungsbedürftig in der Hand. Umso weniger wundert es uns, dass Nintendo vor allem im Bereich der Rennspiele mit ihren bekannten Lenkradhalterungen Abhilfe schafft. Schon zu Zeiten der Wii und der Wii U gab es solche Halterungen, die die Bewegungssteuerung im Bereich des Rennsports etwas angenehmer gestaltet haben. Zeitgleich mit Mario Kart 8 Deluxe hat Nintendo jetzt solche Halterungen für die Nintendo Switch veröffentlicht, welche im Doppelpack für 14,99 € zur Verfügung stehen (Leider hat Amazon.de momentan keine auf Lager, daher der abweichende Preis!).

Vielen Dank an SanDisk für die freundliche Bereitstellung der SD-Card!