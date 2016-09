Special: Die Spielehighlights zum Jahresende

Das Jahr 2016 bescherte uns bereits einige Spielehighlights und biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Gefühlt erschienen in diesem Jahr mehr hochkarätige Titel, als im Jahr zuvor. Doch Spieler wissen: Wenn es draußen langsam kälter wird jagt zumeist ein Blockbuster den Nächsten. Wir wollen euch an dieser Stelle einen kleinen Ausblick liefern, welche Spielehighlights euch in den finalen knapp drei Monaten des Jahres erwarten. Fangt also besser schon jetzt an zu sparen.

Die Spielehighlights im September

Forza Horizon 3 – Xbox One (27. September)

Als Microsoft im Jahr 2012 die Forza Horizon-Serie als Arcadependant zur hauseigenen Simulationsserie präsentierte, konnte niemand erahnen, welchen Siegeszug man damit antreten würde. Das Open-World-Rennspiel geht am 27.09. in die nächste Runde. Forza Horizon 3 verspricht dabei noch größer, noch schöner und noch besser zu werden, als seine eh schon hervorragenden Vorgänger. Nach unserer Anspielsession auf der diesjährigen gamescom, spätestens aber nach der Demo zum Spiel wissen wir: Forza Horizon 3 wird aller Voraussicht nach im Rennspiel-Genre neue Maßstäbe setzen!

Die Rennen sind spannend wie eh und je. Der Fuhrpark umfasst über 350 verschiedene Boliden: Von Muscle Cars über Offroad-Buggies bis hin zu Nobelkarossen wie Lamborghini – Hier dürfte jeder Autofan glücklich werden. Selbst der aus Halo bekannte Warthog ist mit von der Partie.

Als Szenario steht diesmal mit Australien ein kompletter Kontinent bereit, der in etwa viermal so groß sein soll, wie die des Vorgängers. Überall finden sich serientypisch natürlich wieder Sammelgegenstände, Scheunenfunde und andere Extras. Zudem trumpft Forza Horizon 3 mit einem umfangreichen Mehrspielermodus auf und lässt sich im Singleplayer erstmals kooperativ spielen. Das wird ein Fest!

Unsere Vorschau zu Forza Horizon 3 lest ihr hier.

FIFA 17 – PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 (29. September)

Am 29. September geht das alljährliche Fußball-Duell in die nächste Runde. Neben den üblichen Verdächtigen wie einer verbesserten Torhüter-KI, adaptiver Spielerintelligenz und neuen Angriffsoptionen trumpft der neueste Ableger FIFA 17 mit großen Neuerungen auf.

Die aus den Battlefield-Spielen bekannte Frosbite-Engine kommt dabei erstmals zum Einsatz und soll für noch detailliertere Grafiken und weitaus hübschere Spielermodelle sorgen. Zudem gibt es mit „The Journey“ ein weiteres Novum: Erstmals in der Geschichte der FIFA-Serie präsentiert man einen Storymodus, in dem man den jungen Alex Hunter bei seinem Werdegang von den Bolzplätzen im Hinterhof bis in die Ruhmeshallen der englischen Premiere League begleiten kann.

In der Demo macht FIFA 17 zumindest schon einmal Lust auf mehr. Doch die Konkurrenz aus dem Hause Konami hat in diesem Jahr noch einmal kräftig zugelegt. Ob man diese letztlich schlagen kann, erfahren wir Ende des Monats.

XCOM 2 – PlayStation 4, Xbox One (30. September)

Strategen fiebern dem 30. September entgegen, denn dann veröffentlicht 2K Games endlich das Runden-Strategiespiel XCOM 2 für die aktuellen Konsolen. Während PC-Spieler bereits seit Anfang des Jahres in den Genuss des Alien-Spieles kommen, mussten Konsoleros sich lange gedulden.

Doch das Warten dürfte sich gelohnt haben, denn der Nachfolger zum gefeierten XCOM: Enemy Unknown aus dem Jahr 2012 machte zumindest auf dem PC nahezu alles besser als sein Vorgänger. Gerade das Gegnerdesign und die Inszenierung setzen im Genre neue Maßstäbe. Allerdings wird XCOM 2 ein Spiel werden, für das man eine Menge Zeit benötigt und bei dem nur die perfekte Taktik letztlich zum Sieg führt. Denn der Schwierigkeitsgrad hat es gerade zu Beginn des Spieles ganz schön in sich.

Und dennoch freuen wir uns wahnsinnig auf die Konsolenumsetzung. Nicht zuletzt, da Strategiespiele eine absolute Rarität am Controller sind.

Der Oktober steckt voller Hochkaräter

Paper Mario: Color Splash – Wii U (07. Oktober)

Auch die Wii U wird endlich mit neuem Futter versorgt. Farbenfroh und niedlich kann Nintendo: Mit Paper Mario: Color Splash schicken die Japaner ihr Maskottchen ab 07. Oktober in ein riesiges Abenteuer in Form eines Action-Rollenspiels.

In der Tradition der Serie verknüpft der Titel abermals zwei- und dreidimensionale Elemente perfekt miteinander und sorgt mit jeder Menge spannenden Puzzles, tollen Hüpfpassagen und einem enorm stimmigen Look für jede Menge Spaß. Paper Mario: Color Splash wird definitiv eines der letzten großen Highlights für die aktuelle Nintendo-Konsole werden, das steht fest.

Mafia III – PlayStation 4, Xbox One (07. Oktober)

Open-World-Spiele liegen seit geraumer Zeit absolut im Trend. Diesem Trend folgt auch 2K Games mit dem Gangster-Epos Mafia III, welcher am 07. Oktober erscheinen wird. Während die Mafia-Serie in der Vergangenheit immer ein Schattendasein hinter der namhaften Konkurrenz aus dem Hause Rockstar Games fristete, scheint dem dritten Teil endlich der Ausbruch zu gelingen.

Mafia III überzeugte bereits auf der gamescom durch eine unglaublich dichte Atmosphäre und eine lebendige Spielewelt. Natürlich darf man hier keine weltbewegenden Innovationen erwarten, doch das, was das Spiel macht, macht es auf den ersten Blick hervorragend.

Actiongeladene Feuergefechte würzen die Entwicklern mit unglaublich coolen One-Linern des Protagonisten. Zudem bieten die abwechslungsreichen Missionen oftmals mehrere Lösungswegen: Von der Beschatttung über das Hineinschleichen oder die Rambo-Methode – Mafia III lässt dem Spieler die Wahl.

Zudem verspricht die Inszenierung mit hervorragenden Zwischensequenzen, hochkarätigen Synchronsprechern und bombastischem Soundtrack den 60er-Jahre-Flair perfekt einzufangen. Daher erwartet uns hier vermutlich eines der absoluten Spielehighlights des Jahres 2016. Ein Spiel, welches zudem mit vielen kostenlosen und kostenpflichtigen Erweiterungen lange am Leben erhalten wird und zudem komplett ungeschnitten erscheint.

Mehr zu Mafia III lest ihr in unserer Vorschau.

Gears of War 4 – Xbox One (11. Oktober)

Alleine der Anblick des markanten Totenkopf-Logos lässt Microsoft-Jünger in Jubel ausbrechen. Mit Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober ein hochkarätiger Xbox One-Exklusivtitel, dem volljährige Fans schon seit einiger Zeit entgegenfiebern.

Der nunmehr vierte Teil der Serie setzt dabei das gleichermaßen bekannte, wie auch beliebte Gameplay fort, welche die Serie seit ihren Anfängen vor genau zehn Jahren auszeichnet. Brachiale und blutige Action, rasselnde Kettensägen und ein Effektfeuer, welches sogar Michael Bay alt aussehen lässt.

Natürlich lässt sich die Kampagne von Gears of War 4 mitsamt neuem Helden erneut kooperativ mit bis zu vier Spielern absolvieren. Zudem haben die Entwickler den Fokus auf den Multiplayer gelegt und diesen noch umfangreicher und spannender gestaltet, als jemals zuvor. Auch der beliebte Horde-Modus wurde einem Update unterzogen und präsentiert sich verbessert.

Technisch erwartet uns hier zudem ein absolutes Highlight und auch der Soundtrack dürfte einige auf dem Kasten haben, zumindest zeigt sich der Komponist der beliebten TV-Serie Game of Thrones dafür verantwortlich.

Auf der gamescom hinterlies Gear of War 4 zumindest schon einmal einen sehr guten Eindruck.

Rise of the Tomb Raider – PlayStation 4 (11. Oktober)

Fast ein Jahr blieb Rise of the Tomb Raider zumindest auf Konsolen Xbox-exklusiv, nun dürfen auch PlayStation-Besitzer ab 11. Oktober endlich in die Haut der beliebten Archäologin Lara Croft schlüpfen und jede Menge Gruften erforschen. Dass das eine Menge Spaß macht, weiß man also schon eine ganze Weile. Immerhin überzeugte der Titel auf der Xbox One fast vollends.

Für die PlayStation-4-Umsetzung haben sich die Entwickler allerdings noch einige Schmankerl einfallen lassen: Neben PlayStation VR-Support und verbesserter Grafik wartet vor allem der neue Koop-Überlebensmodus darauf, erkundet zu werden.

In dem kooperativen Modus wird es einzig und alleine um das nackte Überleben gehen. Alle Gefahren aus dem Hauptspiel, sowie der veröffentlichten DLCs kommen hier zusammen. Doch nicht nur Gegner, Fallen oder Tiere trachten euch in diesem Modus nach dem Leben: Auch natürliche Gefahren wir Hunger oder Kälte müssen beachtet werden. Rise of the Tomb Raider sollte sich also spätestens jetzt niemand mehr entgehen lassen.

PlayStation VR – PlayStation 4 (13. Oktober)

Natürlich ist PlayStation VR kein Spiel, sondern die neuartige Virtual-Reality-Erfahrung, welche zumindest auf der Konsole PlayStation-exklusiv seine Premiere feiert. Nachdem das Thema VR das Spielejahr 2016, vor allem aber die E3 und gamescom dominiert hat, dürfen Spieler am 13. Oktober endlich selbst Hand an die neue Technik legen.

Über Sinn und Unsinn von Virtual Reality lässt sich natürlich streiten, wie wir anhand dieses Artikels feststellen. Auch auf der gamescom konnte uns PlayStation VR noch nicht wirklich überzeugen. Spannend ist die neue Technik natürlich allemal, auch in Zukunft. Wir sind jedenfalls durchaus gespannt, was die Virtual-Reality-Brille uns letztlich bieten wird.

Skylanders Imaginators – PlayStation 4, Wii U, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 (14. Oktober)



Die Skylanders aus dem Hause Activision Blizzard zählen zu den beliebtesten Toys-to-life-Spielen. Mit Skylanders Imaginators schicken uns die Entwickler am 14. Oktober zurück in die Badlands. Die Neuerung in diesem Jahr bilden die Kreationskristalle, mit denen ihr mit eurer „Vorstellungskraft“ eigene Skylander in einem Editor zusammenstellen könnt.

Zunächst legt man eine Klasse fest und passt das Aussehen seines Helden dem eigenen Gusto an, welches sich später nach Herzenslust anpassen lässt. Besonders der Gastauftritt des beliebten Beuteldachses Crash Bandicoot sorgte im Vorfeld für Furore. Insgesamt führt Skylanders Imaginators das beliebte Gameplay der Serie gekonnt fort und verbessert es an vielen Ecken nochmals kräftig. Ein echtes Highlight für jüngere und ältere Spieler.

Das verspricht der Titel auch in unserer Vorschau.

Battlefield 1 – PlayStation 4, Xbox One (21. Oktober)

Battlefield 1 erhitzt die Gemüter. Während das Setting im ersten Weltkrieg einerseits einen enorm bitteren Beigeschmack bietet, freuen sich Shooter-Fans auf der anderen Seite sehnlichst auf den neuesten Teil der Zerstörungsorgie, welche am 21. Oktober beginnt.

Ein frisches Setting, riesige Karten und ein Multiplayer für bis zu 64 Spieler sollen für frischen Wind sorgen. In wieweit der Einzelspielermodus da mithalten kann, bleibt allerdings abzuwarten. Doch sei’s drum: Die Battlefield-Serie hat seit ihren Anfängen ihre Heimat in den actiongeladenen Online-Schlachten. Und diese haben natürlich auch bei Battlefield 1 oberste Priorität.

In der Beta fehlte dem Titel allerdings noch der letzte Feinschliff, bleibt also abzuwarten, ob die Qualität beim finalen Produkt stimmen wird. Nach und nach dürfte EA den Shooter allerdings immer weiter aufwerten und schickt einen hochkarätigen Teilnehmer ins Rennen um die Shooter-Krone. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Titanfall 2 – PlayStation 4, Xbox One (28. Oktober)

Das erste Titanfall vom neu gegründeten Studio Respawn Entertainment erschien seinerzeit noch konsolenexklusiv auf der Xbox One. Der größere und schönere Nachfolger gibt sich nun auch auf der aktuellen Sony-Hardware die Ehre. Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober und setzt erneut auf blitzschnelle, actiongeladene Kämpfe. Die namensgebenden Titans kommen zudem abwechslungsreicher und individueller daher, als im Vorgänger und bieten dadurch ganz neue Möglichkeiten. Gerade online erwarten uns also erneut spannende Gefechte.

Neu in Titanfall 2 ist die Einzelspieler-Kampagne, welche auch Solisten eine ganze Weile an das Gamepad fesseln soll. Bleibt abzuwarten, ob die Qualität mit der Konkurrenz mithalten kann. Doch eines ist schon jetzt sicher: Im Duell mit menschlichen Spielern lässt der Titel zumindest schon jetzt kaum Wünsche offen, weswegen man Titanfall 2 neben der namhaften Konkurrenz keinesfalls ignorieren sollte.

Im November wird es heiß

Call of Duty: Infinite Warfare – PlayStation 4, Xbox One (04. November)

Call of Duty: Infinite Warfare ist der dritte und somit letzte Shooter, der uns zum Jahresende erwartet. Auch hier liegt der Fokus natürlich wieder einmal auf dem Mehrspielermodus. Wobei die Kampagne unter anderem mit Jon Snow-Darsteller Kit Harington (Game of Thrones) auch eine enorme Qualität verspricht. Storytechnisch sollte man natürlich keinen Meilenstein erwarten und auch die Spielzeit dürfte überschaubar bleiben. Doch in Sachen Präsentation dürfte Call of Duty: Infinite Warfare in der obersten Liga spielen und den serientypischen Bombast nochmals übertreffen. Immerhin erwarten uns im neuesten Ableger sogar Weltraumschlachten.

Der Multiplayer gibt sich in diesem Jahr noch schneller, als jemals zuvor. Dafür sorgen unter anderem die neuen RIGs, welche die aus Black Ops 3 bekannten Spezialisten ersetzen. Obendrauf gibt es einen rundum verbesserten Zombiemodus mit Gastauftritt von „The Hoff“ und als besonderes Schmankerl Call of Duty: Modern Warfare Remastered, auf dass sich Spieler weitaus mehr freuen, als auf Infinite Warfare.

Alle Infos zum Multiplayer haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

Dishonored 2 – PlayStation 4, Xbox One (11. November)

Vor vier Jahren sorgte Bethesda mit Dishonored für eine der interessantesten Neuankündigungen. Nun geht es mit Dishonored 2 zurück in die düstere Welt im Steampunk-Look.

Das Schleich-Actionspiel knüpft dabei an die Geschehnisse des Vorgängers an und bietet zwei frei wählbare Charaktere. Je nach Wahl soll sich der Titel dann sogar ganz anders spielen.

Auch die Spielzeit mit ungefähr 16 – 20 Stunden klingt mehr als ordentlich. Zumal Dishonored 2, wie auch der Vorgänger, wieder derart viele unterschiedliche Ansätze zum Lösen der Missionen bieten wird, dass der Wiederspielwert passen sollte.

Optisch macht das Spiel zumindest schon jetzt einiges her und auch die Atmosphäre dürfte erneut stimmen, sodass uns hier am 11. November ein absolutes Highlight für Stealth-Freunde ins Haus stehen dürfte.

Watch_Dogs 2 – PlayStation 4, Xbox One (15. November)

Am 15. November lädt Ubisoft zum nächsten Open-World-Abenteuer, denn an diesem Tag erscheint mit Watch_Dogs 2 der Nachfolger zum im Jahr 2014 erschienen Serienauftakt.

Der Titel punktet mit einer riesigen, frei begehbaren Spielewelt in der San Francisco Bay Area. Natürlich gibt es erneut unzählige versteckte Gegenstände und Geheimnisse, die auf den Spieler warten. Spannende Feuergefechte, Parkour-Einlagen und coole Hacking-Aufgabe stehen bei Watch_Dogs 2 erneut an der Tagesordnung.

Gerade die umfangreichen PvP- und Koop-Komponenten im Mehrspielermodus könnten den Titel allerdings von der breiten Masse abheben und hinterlassen schon jetzt einen sehr guten Eindruck. Dieser kommt zumindest ähnlich optionsreich daher, wie das Pendant GTA Online und dürfte sehr spannend werden.

Final Fantasy XV – PlayStation 4, Xbox One (29. November)

Spricht man über das Genre der Rollenspiele, dann ist es die Final Fantasy-Serie, die einem mitunter als erstes in den Sinn kommt. Square Enix veröffentlicht am 29. November endlich das langersehnte Final Fantasy XV, welches alle bisherigen Serienteile in den Schatten stellen soll.

Der riesige Umfang unterteilt sich dabei in zwei Hälften. Während erstere eine offene Spielewelt bieten wird, verläuft der zweite Abschnitt deutlich linearer. Trotz typischem japano-Look wird sich Final Fantasy XV deutlich mehr an westlichen RPGs orientieren, als man es von der Serie gewohnt ist.

Immerhin ist das Team mit einem Auto unterwegs und auch das Echtzeit-Kampfsystem orientiert sich viel mehr an westlichen Titeln, als je zuvor. Dabei spielt sich der Titel eher wie ein Action-Rollenspiel, als wie ein klassisches Final Fantasy.

So oder so: Final Fantasy XV wird nicht nur für Genrefans ein absolutes Highlight, welches sich niemand entgehen lassen sollte. Das zeigt auch unsere gamescom-Vorschau.

Der Dezember lässt das Jahr nicht wirklich ruhig ausklingen

Steep – PlayStation 4, Xbox One (02. Dezember)

Snowboard-Spiele sind in den letzten Jahren immer seltener geworden. Nun belebt Ubisoft das bereits totgeglaubte Genre mit Steep wieder, welches am 02. Dezember pünktlich den Winter einläuten soll.

Neben dem breiten Brett unter den eigenen Schuhen bietet der Titel allerdings zusätzlich noch einen Wingsuit und Ski, mit denen man die riesige Spielewelt erkunden und die Pisten hinunter sausen darf.

Bereits auf der gamescom überzeugte Steep mit einer intuitiven, leicht zu erlernenden Steuerung und gelungenem Geschwindigkeitsgefühl. Doch auch optisch machte der Titel bereits in der frühen Fassung einiges her.

Steep ist endlich mal wieder eine gelungene Abwechslung und könnte dem Genre endlich wieder neues Leben einhauchen. Wünschenswert wäre das allemal.

Lest hier unsere Vorschau zum Spiel.

Dead Rising 4 – Xbox One (06. Dezember)

Angedrehte Waffen, riesige Gegnerhorden und eine gehörige Portion Humor sind seit jeher das Markenzeichen der Serie, welche am 06. Dezember mit Dead Rising 4 auf der Xbox One fortgesetzt wird. Während die HD-Neuauflagen der drei Vorgänger hierzulande nicht erscheinen werden, sieht es für Teil vier hingegen gar nicht mal schlecht aus.

Protagonist Frank West metzelt sich erneut im Sekundentakt durch Zombie-Herden, die das Spiel noch größer präsentiert, als jemals zuvor. Auch dieser Titel wartet mit einer offenen Spielewelt auf, die nur so vor lustigen Details strotzt. Gerade die abgedrehten Waffen machen Dead Rising 4 so besonders: Von elektrisierter Streitaxt bis hin zum Exo-Skelett, welches euch Straßenschilder aus dem Boden reißen und als Waffen verwenden lässt gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Da das nervige Zeitlimit endlich wegfällt, dürften auch Neulinge jede Menge Spaß mit dem Titel haben.

In unserer Vorschau zumindest hinterließ Dead Rising 4 einen sehr guten Eindruck.

The Last Guardian – PlayStation 4 (07. Dezember)

Hinter dem Action-Adventure The Last Guardian von Team Ico für die PlayStation 4 steht noch ein dickes Fragezeichen. Wird das Spiel denn nun endlich einmal erscheinen? Nachdem der Titel kurz vor dem Release erneut verschoben wurde, soll es am 07. Dezember doch nun endlich soweit sein.

Ob The Last Guardian allerdings auch nur ansatzweise dem Hype gerecht werden kann, der sich um das Spiel in den letzten Jahren entwickelt hat, ist zumindest nach dem aktuellen Bild- und Video-Material eher fraglich. Doch zieht man die anderen Spiele des Studios in Betracht, stellt man fest, dass diese eigentlich immer gute Produkte abgeliefert haben.

Lassen wir uns einfach überraschen, ob das Abenteuer des jungen Helden und seinem Freund in Form des riesigen, gefiederten Hundewesens letztlich etwas auf dem Kasten hat. Ende des Jahres wissen wir also endlich mehr. Sofern das Spiel nicht noch einmal verschoben wird.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten? Welche unserer Highlights werdet ihr auslassen? Wir freuen uns über eure Kommentare!