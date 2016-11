Special: Der Nintendo Store New York

Im Oktober diesen Jahres war ich in den USA unterwegs und hatte die Möglichkeit dem Nintendo Store in New York einen Besuch abzustatten. In dem zuvor als „Nintendo World Store“ bekannten Laden in der Nähe des Rockefeller Centers im Herzen von Manhattan können Nintendo-Fans nach Lust und Laune nicht nur die neuesten Spiele für 3DS und Wii U, sondern auch zahlreiche Goodies wie Shirts, Plüschtiere oder auch Sammelfiguren zu ihren liebsten Videospielhelden erwerben.

Obendrein dürfen an zahlreichen Spielestationen Spiele ausprobiert werden oder ihr schaut euch in der „Museums-Ecke“ einen kleinen Abriss der Nintendo-Historie in Form der bisher veröffentlichten Handhelds und Konsolen an.

Eine kleine Zusammenfassung der Impressionen unseres Besuchen in Nintendo Store New York seht ihr in folgendem Video.

Der Nintendo Store New York:

Der Store ist wahrlich mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurden. Überall finden sich tolle Details aus der Welt von Nintendo. Angefangen bei Lebensgroßen Figuren von Mario & Co., einem DK-Fass, welches zum Aufladen eurer Akkus genutzt werden kann bis hin zu seltenen Ausstellungsstücken gibt es für jeden Nintendo-Freund unglaublich viel zu entdecken.

Für uns hat sich der Besuch des Nintendo Stores absolut gelohnt. In unserem Einkaufsbeutel landeten neben coolen Super Mario-Socken und zwei Shirts auch eine The Legend of Zelda: A Link between Worlds-Figur sowie ein Schlüsselband rund um The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D.

Wart ihr schon einmal in dem Nintendo Store in New York und wenn ja wie hat er euch gefallen? Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren mit.