Special: Amnesia Fortnight 2012

Tim Schafer und Ron Gilbert haben mit ihrem Studio Double Fine die Welt der Videospiele nachhaltig verändert. Seitdem sie sich dazu entschieden haben, ihr Double Fine Adventure per Crowd-Funding auf der Plattform Kickstarter zu finanzieren und dann tatsächlich 3,45 Millionen US-Dollar von über 87.000 Unterstützern sammeln konnten, ist Kickstarter nicht mehr wegzudenken. Ständig buhlen dort neue Konzepte um die Gunst (und natürlich das Geld) potentieller „Backer“. Mit FTL – Faster than Light oder Giana Sisters: Twisted Dreams sind inzwischen auch die ersten über Kickstarter vorfinanzierten Spiele erschienen und man darf gespannt sein, wie es in diesem Jahr weitergehen wird.

Tim Schafer und Double Fine ist die Kickstarter-Kampagne jedoch offenbar noch lange nicht genug, denn mit Amnesia Fortnight wurde jetzt auch ein bisher intern ausgetragener Prozess des Studios öffentlich und mit Publikumsbeteiligung ausgetragen. Amnesia Fortnight bezeichnet die Phase während der Publisher-Suche für Brütal Legend, bei der vier Teams innerhalb von Double Fine an Prototypen arbeiteten, um einerseits nicht untätig rumzusitzen, andererseits aber auch um Ideen für potentielle Spieleveröffentlichungen zu entwickeln. Dieser Prozess wurde später wiederholt.

Diese Prototypen wurden letztendlich zu fertigen Videospielen ausgebaut, deren Titel man durchaus kennen dürfte: Costume Quest, Stacking, Iron Brigade, Sesame Street: Once Upon a Monster oder das Free-to-Play-Spiel Middle Manager of Justice. Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass Brütal Legend ein finanzieller Reinfall war, doch diese kleinen Titel sicherten glücklicher Weise das Überleben des Studios.

Als Inspiration für diesen Prozess diente der aus Hong Kong stammende Regisseur Wong Kar-Wai. Während dieser seinen bekanntesten Film Ashes of Time drehte, entstanden bei einer Reise mehrere Schnipsel Filmmaterial aus denen später die beiden Filme Chungking Express und Fallen Angels wurden.

Amnesia Fortnight 2012

Amnesia Fortnight 2012 fand in Zusammenarbeit mit dem Humble Bundle statt. Auf der Webseite konnte man nach dem Entrichten eines frei wählbaren Geldbetrages, von dem ein Teil an die gemeinnützige Organisation Child’s Play gespendet wurde, aus insgesamt 23 Ideen wählen. Die vier mit den meisten Stimmen würden dann zu Prototypen ausgebaut. Alle Unterstützer bekommen neben diesen Prototypen auch noch diejenigen von Brazen, Happy Song (Once Upon a Monster) und Costume Quest sowie tägliche Videos von 2 Player Productions, den Machern von Minecraft: The Story of Mojang, in denen über den jeweiligen Stand der Entwicklung berichtet wurde.

Die Vielfalt und Varianz der Ideen war sehr hoch, kein Konzept glich einem anderen. Leider wurden einige Ideen, die ich als spannend empfunden hätte und für die ich auch abgestimmt hatte, letztendlich aufgrund zu weniger Unterstützer nicht realisiert. Darunter war beispielsweise Bragging and Fighting, in dem man einerseits in einer Kneipe das tollste Seemannsgarn spinnen darf, dieses dann in Rollenspiel-ähnlichen Kampfen aber auch selbst durchleben muss. Oder The Flock – ein soziales Experiment, in dem man einen Vogel in einem Vogelschwarm steuert. Doch selbst wenn die Ideen nicht genug Stimmen erzielten, dürften sie bei Double Fine weiterhin zumindest in der Hinterhand erhalten bleiben.

Realisiert wurden letztendlich fünf Prototypen und damit einer mehr als anfangs angekündigt, denn Tim Schafer entschied als Oberhaupt des Studios, dass man genug Mitarbeiter habe, um fünf Teams zu formen.

Hack’n’Slash von Brandon Dillon orientiert sich ganz klar an The Legend of Zelda, doch weil es alleine zu gefährlich da draußen ist, bekommt man kein Schwert, sondern einen Laptop und ein USB-Kabel. Mit diesen Utensilien ausgestattet, muss der Spieler nun die Welt hacken. Gegner werden beispielsweise besiegt, indem man ihren Gesundheitswert auf 0 setzt oder sie über eine Anpassung des Bewegungsradius lahmgelegt. Schnell fängt man an, zu experimentieren: Was bewirkt diese Einstellung? Wofür steht denn die Zahl hier? Was passiert, wenn ich bei diesem Octoroc „Friendly Fire“ einstelle und dann auch noch den Feuerball vergrößere? Hilft mir das durch diesen Korridor?

Sollte aus Hack’n’Slash ein eigenständiges Spiel werden, könnte uns hier ein spannendes Action-Adventure mit sehr viel Potential für clevere Rätsel erwarten.

Spacebase DF-9 von JP LeBreton ist leider der Prototyp, mit dem ich am wenigsten warm wurde. Man übernimmt die Rolle des Kommandanten einer Weltraumstation und muss deren Fortbestand sichern. Die Bewohner der Raumstation wollen mit Berufen ausgestattet und mit den notwendigen Räumen versorgt werden. Denn ein Arzt braucht auch eine Krankenstation, wenn er Mars-Pocken und Pluto-Koller behandeln möchte. Der Kneipier kann seinen Gästen nur in einem entsprechenden Etablissement kühle Getränke servieren. Man erweitert die Raumstation auch stetig und kann dadurch neue Bewohner anziehen, deren Bedürfnisse ebenfalls wieder befriedigt werden wollen.

Auf mich wirkte Spacebase DF-9 jedoch eher wie das unspannende Verwalten optisch nicht ganz so nüchterner Logistiktabellen, mir fehlte bei dieser frühen Version noch das eigentliche Spiel. Aber womöglich kommt genau das noch in einer späteren Fassung.

Bei The White Birch hatte das Entwicklerteam um Andy Wood bereits in einem der Videotagebücher angekündigt, dass es mit Maus und Tastatur nur schwer zu steuern sein würde, was sich leider bewahrheitete. Mangels PC-Gamepad beziehungsweise der Möglichkeit ein solches anzuschließen, stand ich bereits relativ früh vor unüberwindbaren Hindernissen, dennoch hat mir der von Ico inspirierter Plattformer durchaus Spaß gemacht.

Mein ganz persönliches Highlight des Wettbewerbes ist Autonomous von Lee Petty. In diesem retro-futuristischen Sandbox-Roboter-Spiel ist man auf einem intergalaktischen Schrottplatz gelandet und muss Roboter zusammenbauen und programmieren, damit diese beispielsweise Energiequellen abbauen und man nicht Gefahr läuft, dass die Lebenserhaltungssysteme des Spezialanzuges versagen.

Herausstechendstes Merkmal ist die sehr gelungene Optik. Retro-Futuristisch ist als beschreibendes Adjektiv dafür wohl am Zutreffendsten. Man hat das Gefühl, in einem 80er-Jahre-Cyber-Virtual-Reality-Film gelandet sein. Die Welt setzt aus farbenfrohen Gitterlinien zusammen, immer wieder gibt es verzerrende Störungen.

Dass es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Double Fine inzwischen bereits einige Videos zu Autonomous gibt, deute ich als Hinweis darauf, dass man sich auch innerhalb des Studios dessen bewusst ist, dass man hier einen Prototypen mit sehr viel Potential hat, der auch als großes Spiel überzeugen könnte.

Black Lake schaffte es nicht unter die Top Vier, Levi Rykens märchenhaftes Erkundungsspiel wurde dann aber doch noch umgesetzt. Als Tochter eines Jägers verfolgt man einen Fuchs und die Spur des verschwundenen Vaters. Diese führt in einen finsteren Wald, wo sich gruselige Monster herumtreiben, die mit ihren bizarr verformten Leibern durchaus an die Kreaturen im Film The Thing erinnern. Man ist mit einer Laterne unterwegs, kann diese jedoch auch löschen und in der Dunkelheit gewisse „Jäger-Sinne“ nutzen und so besser Fährten erkennen.

Die Steuerung wirkte auf mich etwas unkomfortabel, aber auch hier sehe ich durchaus Potential für ein vollwertiges Spiel.

Man darf gespannt sein, welcher der fünf Prototypen schlussendlich auch umgesetzt wird. Ich rechne jedenfalls Autonomous sowie Hack’n’Slash die größten Chancen ein. Insgesamt stellte der Wettbewerb einen sehr interessanten Blick in das Innenleben der Branche dar und ich würde mir fast wünschen, dass auch andere Entwickler solche internen Wettbewerbe veranstalten und öffentlich präsentieren würden. Die Kreativität der überraschend zahlreichen Double-Fine-Mitarbeiter schien durch die vierzehn Tage der Amnesie jedenfalls stark beflügelt worden zu sein.

Wer abschließend auch noch hören möchte, was ich zu Amnesia Fortnight zu sagen habe, der kann sich Folge 672 von Insert Moin anhören. Dort war ich nämlich zu Gast und habe dem lieben Manu über den Verlauf dieser Game-Jam berichtet.