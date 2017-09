Special: Sechs Monate Nintendo Switch – Ein Zwischenfazit

Am dritten März diesen Jahres erschien mit der Nintendo Switch die Nachfolge-Konsole zu der zugegeben kommerziell recht erfolglosen Wii U. Mit der Switch sollte für Nintendo nun alles besser werden. Mit einem neuen Konzept, einem starken Zugpferd zum Launch und einem durchdachten Marketing, will Nintendo zurück auf die Erfolgsspur finden. Heute ist die Konsole in Europa ein halbes Jahr auf dem Markt und wir wollen ein Zwischenfazit ziehen.

Nintendo Switch: Das Spieleaufgebot

Eine Videospielkonsole steht und fällt mit ihren verfügbaren Spielen. Besonders Nintendo-Konsolen zeichneten sich in der Vergangenheit durch ein exzellentes First-Party-Line-Up aus, welches mit Super Mario, Pokémon, Zelda oder auch Donkey Kong starke Marken bietet, die es so auf Konkurrenz-Plattformen nicht gibt.

Direkt zum Launch der Nintendo Switch stand mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der sehnlichst erwarteten Spiele der letzten Jahre im Händlerregal. In Link seinem neuem Abenteuer erlebt ihr eine epische Reise durch eine riesige Spielwelt, die über viele Spielstunden an die Konsole fesseln kann. Noch heute spiele ich regelmäßig den Titel, da es immer wieder etwas neues zu entdecken und sammeln gibt. Ende 2017 steht zudem eine Story-Erweiterung ins Haus, um zusätzliche Spielstunden in das Abenteuer zu investieren.

Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild sah der Launch der Konsole spieletechnisch aber recht dünn aus. 1-2-Switch ist leider nicht viel mehr als eine nette Tech-Demo für gesellige Abende mit Freunden und die Dritthersteller waren mit Ports zu Just Dance und Skylanders nur sporadisch vertreten. Mit Snipperclips und FAST RMX fanden aber immerhin noch zwei Geheimtipps ihren Weg in den eShop. Eine wirklich große neue Spieleveröffentlichung wartete erst Ende April mit Mario Kart 8 Deluxe (Unsere Review) auf die Nintendo Switch-Besitzer. Kritische Stimmen wurden laut, dass die Nintendo Switch keine eigenen Spiele bekäme, sondern nur mit Ports zu Wii U-Spielen über Wasser gehalten wird. Diesem Vorwurf zum Trotz verkaufte sich Mario Kart 8 Deluxe blendend und avancierte zum schnellsten verkauften Serienteil überhaupt.

In den ersten sechs Monaten wurde auch deutlich, dass Nintendo mit der Switch eine neue Veröffentlichungsstrategie verfolgt. Einmal pro Monat erscheint ein „großes“ Projekt für die Konsole, um für regelmäßigen Spielenachschub zu sorgen. Auf Mario Kart 8 Deluxe im April, folgte Ultra Street Fighter II im Mai, während ARMS im Juni in den Ring stieg und dann im Juli von Splatoon 2 abgelöst wurde. Mit Sonic Mania stürmte Mitte August ein klasse Jump and Run auf die Switch und Ende August folgte nun mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle die erste große Dritthersteller-Produktion. Es wird interessant zu sehen sein, wie die Verkaufszahlen ausfallen, da dies wegweisend für den zukünftigen Support anderer Hersteller auf der Switch sein könnte.

An guten Spielen mangelt es der Konsole bisher keinesfalls. Einzig die altbekannten Genre-Schwächen werden einmal mehr auf der Nintendo Switch deutlich. Manche Genres sind auf der Konsole (bislang) einfach nicht existent. Ein realistisches Rennspiel fehlt aktuell genauso wie typische Shooter für die Erwachsenen-Zielgruppe. Mich persönlich stört das wenig, doch damit bin ich sicherlich eine Ausnahme. Für den Massenmarkt braucht Nintendo auch die Unterstützung der Dritthersteller. Nichtsdestotrotz lässt sich ein Licht am Ende des Tunnels erkennen: EA wird mit FIFA 18 den Versuch wagen auf eine Nintendo-Konsole zurück zu kehren und Bethesda werkelt an einer Umsetzung des Rollenspielklassikers Skyrim.

Unsere Kaufempfehlungen für die Nintendo Switch:

Das Hybrid-Konzept geht auf

Einer der größten Vorteile der Nintendo Switch ist in meinen Augen die Vielseitigkeit. In den ersten Monaten seit der Veröffentlichung hat sich die Konsole dank ihrer mobilen Aspekte in mein Herz gespielt. Für mich ist es ein riesiger Pluspunkt, dass ich meine Spiele überall hinnehmen kann, wo ich mag. Im Gegensatz zu vergangenen Zeiten habe ich nicht mehr die Möglichkeit stundenlang am TV-Gerät zu spielen. Dadurch ist es mir ein Segen, dass ich die Konsole kurzerhand am Abend mit ins Bett nehmen kann, um dort noch ein paar Minuten zu spielen, ohne direkt den TV anschalten zu müssen. Für mich hat sich der Hybrid-Gedanke aus stationärer und mobiler Konsole absolut bezahlt gemacht, auch wenn der schwache Akku längeren Spielsession etwas im Weg steht. Aber für was gibt es Steckdosen oder eine Powerbank?

Für mich ist die Nintendo Switch ein vollwertiger Ersatz zum Nintendo 3DS geworden. Noch nie sahen Spiele mobil so toll aus wie auf der Switch und mir persönlich reicht die grafische Qualität vollkommen aus, auch wenn die Nintendo Switch an die technische Leistung einer PlayStation 4 oder Xbox One nicht heranreichen kann.

Die Zukunft

Aktuell schwimmt Nintendo mit der Switch auf einer Erfolgswelle. Besonders in Japan und den USA ist die Konsole weiterhin vielerorts vergriffen, sodass die bisherigen Verkaufszahlen sicherlich auch deutlich höher sein könnten. Allein in Japan wurde die Switch innerhalb weniger eines halben Jahres über 1,5 Millionen Mal (zur News) verkauft.

Es ist auch nicht abzusehen, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten einbrechen oder stagnieren könnte. Zelda, Mario Kart 8 und Splatoon 2 verkaufen sich wie geschnitten Brot. Ende Oktober steht mit Super Mario Odyssey das nächste große Highlight an, welches die Nintendo Switch im Weihnachtsgeschäft beflügeln wird. Was danach kommen wird steht noch in den Sternen. Für 2018 sind Marken wie Kirby, Yoshi, Metroid Prime 4 oder auch ein „echtes“ Pokémon-Rollenspiel in der Planung. Seitens der Dritthersteller gibt es aber noch keine klaren Signale. Ich persönlich gehe davon aus, dass Ubisoft, EA, Capcom und Co. früher oder später auf die Erfolgswelle der Nintendo Switch aufspringen werden und so das Spiele-Line-Up weiter aufgewertet wird. Tritt dieser Umstand jedoch nicht ein, könnte es auf lange Sicht schwer für Nintendo werden das Momentum der Switch aufrecht zu erhalten.

Persönliche Meinung

Sechs Monate befindet sich die Nintendo Switch nun in meinem Besitz. In den sechs Monaten hat sich die Konsole definitiv zu meiner „Hauptkonsole“ gemausert. Meine Xbox One habe ich kaum noch genutzt und auch mein ehemaliger Liebling in Form des 3DS setzt nun langsam Staub an. Für mich ist die Konsole dank ihres Konzeptes einfach perfekt. Sicherlich hätte ich auch den einen oder anderen Wunsch an Nintendo, wie man die Switch noch verbessern könnte (Multimedia-Funktionen, Internetbrowser und eventuell ein Achievement-System?), doch unterm Strich bin ich ziemlich zufrieden mit der Konsole und bereue keineswegs den Kauf. Mit Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario + Rabbids: Kingdom Battle und Mario Kart 8 Deluxe bietet die Konsole in meinen Augen mindestens vier Must-Haves nach einem halben Jahr, was durchaus ein hervorragender Schnitt ist. Ich bin gespannt wie sich der Weg der Nintendo Switch entwickeln wird und ob Nintendo gegebenenfalls sogar an den Erfolg der Wii anknüpfen kann. Dass die Switch seine Vorgängerkonsole, die Wii U, überflügeln wird steht außer Frage und ist nur noch eine Frage der Zeit.

Doch nun seid ihr gefragt: Besitzt ihr bereits eine Nintendo Switch und wie zufrieden seid ihr mit dem ersten halben Jahr der Konsole? Wenn ihr noch keine Switch besitzt, wären eure Gründe gegen einen Kauf genauso interessant für uns. Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren mit.