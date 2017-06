South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Neues Gameplay von der E3 2017

Vor einigen Monaten wurde South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe leider verschoben. Demnach soll das Rollenspiel am 17. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Pünktlich zur E3 präsentierte Ubisoft jetzt einen neuen Trailer und ein ausführliches Gameplay Video.

Gameplay & Trailer

In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe schlüpft der Spieler in die Rolle des „neuen“ Kindes. Als neuestes Mitglied der Superhelden-Gesellschaft Coon and friends baut ihr Ruf auf, erschafft einen eigenen Superhelden und nutzt Superheldenkräfte um South Park zu retten.

Quelle

Quelle