Sony verschenkt Far Cry 4 an PS Plus-Neukunden

Solltet ihr darüber nachdenken, erstmals ein PlayStation Plus-Abonnement abzuschließen, ist jetzt vielleicht der ideale Zeitpunkt gekommen. Sony verschenkt Far Cry 4 an Käufer eines 12-Monats-Abos. Diese Aktion ist noch bis einschließlich dem 12. Februar 2018 verfügbar. Vielleicht will Sony Käufer damit schon einmal auf das bevorstehende Far Cry 5 einstimmen.

Das Angebot gilt vom 29. Januar um 11:00 Uhr MEZ bis zum 12. Februar um 11:00 Uhr MEZ und ist nur für PSN-Konten verfügbar, die zum Kaufzeitpunkt des Angebots nicht über eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft verfügen. Benutzer müssen mindestens 7 Jahre alt sein und Benutzer unter 18 Jahren benötigen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Benutzer in Deutschland müssen mindestens 18 Jahre alt sein.