Sony stellt Lineup der Taipei Game Show 2018 vor

Sony hat das Lineup für die Spielemesse Taipei Game Show 2018 vorgestellt, welche vom 25. Januar bis 29. Januar stattfindet. Insgesamt 30 Spiele für PlayStation 4 oder PlayStation VR werden die Japaner in der Hauptstadt Taiwans zeigen. Vermutlich dürften uns ein paar neue Screenshots und Gameplay-Videos zu den kommenden Titeln erwarten:

– Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco)

– Attack on Titan 2 (Bandai Namco)

– BlazBlue Cross Tag Battle (Arc System Works)

– Bravo Team (Sony)

– Code Vein (Bandai Namco)

– Doom VFR (Bethesda)

– Detroit: Become Human (Sony)

– Dissidia Final Fantasy NT (Square Enix)

– Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco)

– Dynasty Warriors 9 (Koei Tecmo)

– Earth Defense Force 5 (D3 Publisher)

– Far Cry 5 (Ubisoft)

– Gran Turismo Sport (Sony)

– Hokuto Ga Gotoku (Sega)

– Metal Gear Survive (Konami)

– Monster Hunter World (Capcom)

– Moss (Polyarc)

– NBA 2K18 (2K)

– Reborn: A Samurai Awakens (Winking Entertainment)

– Resident Evil 7 biohazard Gold Edition (Capcom)

– Secret of Mana (Square Enix)

– Senran Kagura Burst Re:Newal (Marvelous)

– Shadow of the Colossus (Sony)

– Street Fighter V: Arcade Edition (Capcom)

– Super Robot Wars X (Bandai Namco)

– Sword Art Online: Fatal Bullet (Bandai Namco)

– The Elder Scrolls V: Skyrim VR (Bethesda)

– The Inpatient (Sony)

– Valkyria Chronicles 4 (Sega)

– Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars (Konami)

