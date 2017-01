PS4 Slim Glacier White – Sony kündigt weiße PS4 Slim an

Die PS4 Slim Glacier White kommt! Sony hat ein neues Modell der PS4 Slim mit dem Namen Glacier White angekündigt. Die Konsole kommt, wie der Name schon vermuten lässt, in weißer Farbe daher und bietet eine 500 GB große Festplatte. Auch der DualShock 4 Controller wird in weißer Farbe mitgeliefert.



Erscheinen wird die PS4 Slim Glacier White am 24. Januar. Einen Preis nennt Sony indes nicht, also darf man davon ausgehen, das er auf demselben Niveau der „normalen“ PS4 Slim liegen wird.

Quelle: PlayStation Blog