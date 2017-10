Sony kündigt Demo zu Gran Turismo Sport an

Rennspielfreunden steht mit dem Oktober 2017 ein heißer Monat bevor. Während Xbox One-Besitzer schon ihre Runden in Forza Motorsport 7 drehen, dürfen PS4-Besitzer bald in Gran Turismo Sport Gas geben. Ab dem 18. Oktober 2017 ist das Rennspiel hierzulande erhältlich und vorab wird es eine Demo geben!

Heute nannte Sony erste Details zu der Anspielversion, die in Europa vom 9. Oktober (11 Uhr) bis zum 10. Oktober (14 Uhr) verfügbar sein wird. So sind in der Demo drei Spielmodi mit Sport, Kampagne und Arcade anspielbar. Auch ein Einblick in den Fotomodus und das Lackieren der Boliden wird möglich sein.

Wer sich schon fleißig Geld in der Demo verdient, kann das angehäufte Preisgeld anschließend in die Vollversion übertragen.

