Sonic Mania Review

Das klassische 2D Jump ’n‘ Run fristet heutzutage nur mehr ein Nischendasein. Einzig Rayman und eine handvoll Indie-Titel wie Giana Sisters und Shantae halten sich wacker an der Plattformer-Front. In den Genuss von Mario kommt man nur mit einer Nintendo Konsole. In der Neunzigern gab es dazu noch einen direkten Konkurrenten: Sega`s Sonic the Hedgehog! Dieser kommt nun liebevoll remastered mit dem Titel Sonic Mania auf die Konsolen zurück.

Sonic Mania – Zurück zu alten Stärken

Nachdem der Glanz der Serie durch einige spieltechnische Nullnummern mittlerweile doch arg verblasst ist, kehrt Sega zu den Wurzeln des rasanten Stacheltiers mit den ikonischen roten Turnschuhen zurück und mischt munter kräftig aufpolierte Level aus den Anfängen der Reihe wie Sonic, Sonic 2, Sonic CD und Sonic & Knuckles mit nagelneuen Herausforderungen die sich nahtlos in den Retro-Stil einfügen.

Dabei gebührt das Lob nicht SEGA allein, maßgeblich zuständig für den geglückten nostalgischen Ausflug in die Blütezeit des Sega Mega Drive ist dabei Christian Whitehead, der sich bei der Sonic-Community für seine Portierungen älterer Spiele einen sehr guten Ruf verdient hat und Sonic Mania schon vor einiger Zeit als reines Fanprojekt überhaupt erst ins Leben rief.

Auch wenn der Retro-Funke schon gleich im Startscreen überspringt und man durch die aufgepeppte Musik gleich motiviert ist, sich in den ersten Level zu stürzen, sollte man aber trotzdem kurz innehalten und sich das Intro ansehen, dass ganz im Stile der 90er Jahre Zeichentrickserie auf die kommenden Abenteuer einstimmt. Hier schaffen es Sonic, Knuckles und Tails gleich das man in eine nostalgische Stimmung versetzt wird.

Gelungene Entwicklungen

Gleich nach dem Start befindet man sich in einer altbekannten Umgebung: Der Green Hill Zone. Was auf den ersten Blick gewohnt aussieht – das Spiel ist in zwölf Zonen mit je zwei Akten aufgeteilt – entpuppt sich schon nach ein paar zurückgelegten Bildschirmmetern das Leveldesign als erheblich komplexer als früher.

So gibt es beispielsweise weniger Beschleunigungsstreifen, bei denen Sonic in Höchstgeschwindigkeit durch aberwitzige Röhrenkonstruktionen und Half-Pipes rast, dabei mit Sprungfedern und Rampen über Abgründe voller tödlicher Stacheln fliegt und den gemeinen Robotertieren von Erzfeind Doctor Eggman – oder Robotnik – ausweicht.

Rasant wie eh und je

Diese Design-Entscheidung nimmt Sonic Mania jedoch nicht das atemberaubende Tempo, erlaubt es aber, sich länger umzusehen und so alternative Routen oder die überall im Level versteckten Boni zu entdecken. Die Neugier wird immer wieder belohnt, wenn sich neue Abschnitte eröffnen, die sich abseits des direkten Weges befinden und reichlich Extras wie Schutzschilde, Unverwundbarkeit oder Chaos-Diamanten beinhalten.

Spieltechnisch bleibt ansonsten alles beim alten: Es gilt die immer kniffliger werdenden Zonen zu meistern und dabei möglichst viele goldene Ringe einzusammeln, die beim Zusammenprall mit einem Bösewicht oder bei einem Absturz vor dem sicheren Bildschirmtod schützen. Nach jedem Abschnitt wartet am Ende noch ein Miniboss dem eins auf die Mütze gegeben werden muß und nach jeder Zone gibt es einen knackigen Endkampf.

Zur Auswahl steht bei dem rasanten Abenteuer aber nicht das Sega-Maskottchen Sonic sondern wahlweise auch seine Freunde Tails und Knuckles. Andere Charaktere wie das Igelmädchen Amy Rose oder Cream the Rabbit oder sogar neue Figuren gibt es zunächst nicht, aber das Wiedersehen mit dem zweischweifigen Fuchs und dem roten Ameisenigel macht einfach Freude. Zumal sich auch durch die Wahl der Spielfigur das Gameplay erheblich ändert. Steht bei Sonic die Geschwindigkeit an erster Stelle, propellert Tails dank seines Helikopterschwanzes durch die Level und Knuckles klettert Wände hoch und lässt die Fäuste fliegen.

Mit- oder Gegeneinander

Im zweiten Teil der Reihe kam eine neue Möglichkeit hinzu die auch in Sonic Mania zum tragen kommt: Spielt man mit Sonic und Tails, und auch nur in dieser Kombination, kann man mit einem Freund gemeinsam antreten – diesmal glücklicherweise ohne den Interlace-Modus vom Mega Drive. Gerade bei den Bosskämpfen, die in den späteren Zonen ganz schön anspruchsvoll werden, erweist sich die Teamfähigkeit als echte Erleichterung.

Tails hat nämlich im Gegensatz zu seinem blauen Kumpel in der kooperativen Zusammenarbeit unendliche Leben, so kann sich ein Spieler auf Angriffe konzentrieren während der andere den Raketen, Kugeln oder riesigen Roboterarmeen ausweicht, mit denen die Helden gerade beharkt werden.

Sollte man sich einfach nur ganz gemütlich auf der Couch ein Duell gegen einen Freund liefern möchten, kann man sich beim Wettkampf im heutzutage selten gewordenen Splitscreen-Modus richtig austoben. Hierbei geht es darum einen Parcours zu meistern möglichst viele Ringe zu sammeln und schließlich als Erster die Ziellinie zu überqueren.

Viel Abwechslung in schicker HD-Optik

Neben den bekannten klassischen Zonen, wie Green Hill Zone, Chemical Plant, Flying Battery oder Hydrocity, gibt es auch brandneue Umgebungen die extra für Sonic Mania gestaltet wurden. Dazu gehören beispielsweise der Mirage Saloon im Wildwest-Stil, der übrigens auf einer verworfenen Zone von Sonic CD basiert, und das Fernsehstudio Studiopolis. Diese reihen sich nahtlos in das Retro-Gesamtbild ein, alles wirkt wie aus einem Guss und lässt den Chare der Mega Drive-Zeiten wieder auferstehen. Jedoch wirkt nicht verwaschen oder blass, sondern die Action läuft in knackscharfer HD-Grafik ab.

Das liegt auch daran, dass die Figuren zusätzliche Animationen erhalten haben, was für butterweiche Bewegungen sorgt. Die Hintergründe sind erheblich detailfreudiger, haben mehr Tiefe spendiert bekommen und Sonic hat mit dem Drop Dash sogar einen neuen Angriff gelernt.

Auch der fantastisch aufgepeppte Soundtrack hat dabei noch einmal besonderes Lob verdient, die Effekte wurden weitestgehend vom Original übernommen. Wenn das dann aber doch zu modern sein sollte: In den Einstellungen kann ein CRT-Filter aktiviert werden der einen Röhrenmonitor simuliert und die ganze Pracht aus dem Jahre 1992 auf den Bildschirm zaubert.

Auch die Bonus- und Special-Stages sind diesmal wieder mit von der Partie. Das sind Minispiele bei denen man beispielsweise in einer 3D-Ansicht, die dem Mode7 Effekt des Super Nintendos Paroli bieten sollte, einem UFO nachlaufen und dabei blaue Kugeln einsammeln die Sonic einen Geschwindigkeitsschub verpassen, während rote Bremskugeln tunlichst ausgewichen werden sollte.

Hat man das unbekannte Flugobjekt in einem knappen Zeitrahmen eingeholt, gibt es zur Belohnung reichlich Chaos-Diamanten. Die Stages sind eigentlich eine schön gemeinte Abwechslung, nur wurde ihnen bei der Umsetzung leider wohl bei weitem nicht soviel Aufmerksamkeit geschenkt wie den 2D-Stages.

Fazit:

Flotte HD-Grafik, eine auf den Punkt präzise Steuerung und einfaches, aber gewohnt rasantes, Spielprinzip: Sonic Mania bietet mit seinen 24 umfangreichen Leveln puren Retro-Charme.

Das Game stellt mit unzähligen Gags, Neuerungen und Anspielungen nicht nur Nostalgiker vollends zufrieden, sondern erlaubt auch Neueinsteigern, die sich auf die 16 Bit Optik einlassen, einen gelungenen Trip in die Anfänge der Welt des blauen Igels und seiner Begleiter.